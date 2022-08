Analýza: Najdrahší benzín majú severské krajiny, najlacnejší Turci

Bratislava 4. augusta (TASR) - Najvyššie ceny 95-oktánového benzínu sú aktuálne v severských krajinách, keď na Islande dosahujú takmer 2,5 eura za liter (l), v Nórsku je to viac než 2,30 eura/l a vo Fínsku, ale tiež vo Švajčiarsku sú ceny približne 2,25 eura za liter. Vo väčšine krajín západnej Európy sa ceny benzínu pohybujú nad úrovňou 1,9 eura za liter alebo v okolí tejto úrovne, vyplýva z letnej analýzy analytičky 365.bank Jany Glasovej. Najlacnejší benzín v Európe tankujú motoristi v Turecku.



"Musíme počítať s tým, že tohtoročná dovolenka nás vyjde drahšie ako po minulé roky. Dôvodom je vysoká inflácia, výrazne rastúce ceny potravín, ceny v reštauráciách a hoteloch a, samozrejme, aj ceny pohonných látok," upozornila Glasová. Vyššie ceny ako 2,10 eura za liter benzínu sú v Grécku, Dánsku, Holandsku a vo Veľkej Británii.



S vyšším rozpočtom na benzín ako na Slovensku treba rátať aj v susednom Rakúsku, kde sa ceny pohybujú okolo dvoch eur za liter. Na podobnej úrovni okolo 1,95 eur sa ceny benzínu pohybujú i v Taliansku, Španielsku a Francúzsku, ktoré sú tiež obľúbenými dovolenkovými destináciami.



Naopak, lacnejšie ako na Slovensku natankujú dovolenkári v Chorvátsku, kde sa ceny 95-oktánového benzínu hýbu v okolí úrovne 1,77 eura/l, v Slovinsku je to približne 1,7 eura za liter a podobne stojí benzín aj v Rumunsku a Bulharsku.



Špecifická je situácia v susednom Maďarsku, kde platí úradná cena benzínu pre miestnych obyvateľov zhruba 1,25 eura/l. Táto cena však neplatí pre zahraničných turistov, tí platia trhové ceny, ktoré sú niekedy aj vyššie ako na slovenských pumpách. Podobné ceny benzínu ako na Slovensku sa dajú nájsť na pumpách v Česku či Nemecku, a zo susedných krajín je lacnejšie Poľsko s cenou okolo 1,55 eura za liter benzínu.



Najlacnejší benzín tankujú podľa Glasovej motoristi v Turecku, kde za liter benzínu zaplatia približne 1,2 eura. Pomerne lacný benzín môžu dovolenkári natankovať aj na Malte, a to 1,35 eura za liter. Ceny nižšie ako 1,6 eura za liter sú aj v Macedónsku.