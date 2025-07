Analýza: Najväčší záujem o prácu v gastre je na východe SR

Bratislava 22. júla (TASR) - Priemerná mesačná mzda v cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve je 1288 eur. Po pripočítaní bonusov a odmien tak zarobia zamestnanci v tomto sektore v priemere 1420 eur. V Česku sú na tom lepšie, pričom ich základný plat je vyšší približne o 50 eur, teda 4,2 %. Rovnako aj celkový zárobok majú českí pracovníci vyšší o necelých 100 eur, čo predstavuje 6,5 %. Najväčší záujem o prácu v tomto sektore majú ľudia na východnom Slovensku. Vyplýva to z analýzy portálov Platy.sk a Profesia.sk, ktorú zverejnila spoločnosť Alma Career.



„Na Slovensku ide o oblasť s tretím najnižším priemerným základným mesačným platom, horšie sú na tom iba pracujúci v textilnom priemysle a pomocných prácach. V Česku je to druhý najhoršie platený sektor. Najviac zarábajú šéfkuchári a šéfkuchárky, ich priemerný mesačný základný plat je takmer 1900 eur, najlepšie zarábajúca desatina má viac ako 4000 eur mesačne. Spomedzi najfrekventovanejších pozícií v cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve majú nadpriemerný základný príjem aj vedúci zmeny a kuchári,“ uviedla spoločnosť.



Na pracovnom portáli Profesia.sk je v súčasnosti zverejnených takmer 1000 pracovných ponúk z cestovného ruchu, gastra a hotelierstva, pričom priemerný ponúkaný plat sa v posledných mesiacoch pohybuje okolo 1300 eur. Zamestnávatelia majú záujem najmä o kuchárov, čašníkov, pomocné sily do kuchyne aj pomocných kuchárov, barmanov či recepčných.



Na jednu pracovnú ponuku reaguje v priemere 30 uchádzačov. Najväčší dopyt o prácu gastre, hotelierstve či cestovnom ruchu je v Košickom kraji, pričom na jednu aktuálne zverejnenú ponuku reaguje viac ako 60 ľudí. O polovicu menší záujem je v Bratislavskom kraji. Z Prešovského kraja prichádza na inzeráty v tomto odvetví v priemere 28 reakcií.



„Záujem sa tiež výrazne líši podľa ponúkaného úväzku. Zatiaľ čo na inzeráty na plný úväzok, ktorých je väčšina, príde zamestnávateľom v priemere 26 reakcií, v prípade inzerátov na dohodu až 43,“ dodala spoločnosť.