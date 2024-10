Analýza: Skúmali najväčšie platové rozdiely na východnom Slovensku

Bratislava 17. októbra (TASR) - Najväčšie platové rozdiely sú na východnom Slovensku u procesných inžinierov a klientskych pracovníkov. Mimo krajského mesta, ako sú napríklad Košice, zarobia procesní inžinieri o 100 eur menej, a to 1700 eur. Najmenší rozdiel v mzdách majú robotníci v Košickom kraji, ktorí v priemere zarábajú v krajskom meste o 37 eur viac ako mimo neho. Vyplýva to z analýzy portálu Platy.sk, ktorú zverejnila spoločnosť Alma Career.



"Medzi pozíciami, na ktoré tento rok firmy v Košickom kraji najčastejšie hľadali cez portál Profesia.sk posily, patria predavači, operátori výroby a odborní predajcovia, ale v najdopytovanejšej desiatke sú aj robotníci či kontrolóri kvality. Vo všetkých prípadoch je na základe dát portálu Platy.sk rozdiel v priemernej základnej mesačnej mzde v krajskom meste a mimo neho. Platy v Košiciach sú oproti zvyšným mestám a obciam vyššie o desiatky eur," uviedla PR manažérka spoločnosti Ľubica Melcerová.



Doplnila, že aj u operátorov výroby a odborných predajcov je viditeľný platový rozdiel o 70 eur, a to podľa toho, či ide o prácu v meste alebo mimo neho. Predavačky a predavači zarobia v priemere v Košiciach o 66 eur viac, a to 1029 eur.



Z analýzy vyplynulo, že v Prešovskom kraji sú platové rozdiely o trochu menšie. Najväčší dopyt je v tomto regióne po predavačoch, obchodných zástupcoch a odborných predajcoch. Firmy hľadali podľa Melcerovej tento rok v Prešovskom kraji najčastejšie skladníkov, čašníkov a klientskych pracovníkov.



Ďalej spresnila, že klientski pracovníci majú v Prešove priemerný mesačný plat 1230 eur, mimo mesta zarábajú na tejto pozícii o 70 eur menej, čo je najväčší rozdiel spomedzi dopytovaných pozícií zo strany firiem. Podobne je to aj pri operátoroch výroby, ktorí v priemere zarobia v meste 1097 eur a mimo neho 1029 eur. Odborní predajcovia majú v Prešove plat vo výške 1062 eur, mimo mesta je to 995 eur. V prípade čašníkov je rozdiel v mzdách 30 eur, pričom mimo hlavného mesta majú plat v sume 1022 eur.