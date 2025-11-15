< sekcia Ekonomika
ANALÝZA: Najväčšie rozdiely v platoch sú vo finančnom poradenstve
Pomôcť odstrániť rozdiely v platoch mužov a žien má aj smernica EÚ o transparentnom odmeňovaní, ktorú musí prijať do svojej legislatívy do júna budúceho roka aj Slovensko.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Mzdová nerovnosť medzi mužmi a ženami pretrváva, najväčšie rozdiely v platoch sú vo finančnom poradenstve, v bankovníctve, poštových a kuriérskych službách. Medzi dôvody, prečo ženy zarábajú menej, patria kariérne prestávky pre starostlivosť o deti či menšie manažérske príležitosti. Vyplýva to z analýzy portálu Platy.sk, ktorú zverejnila spoločnosť Alma Career.
Zatiaľ čo v priemere zarobia muži vo finančnom poradenstve mesačne 2723 eur, u žien je to 1893 eur, teda o 30 % menej. V poštových a kuriérskych spoločnostiach majú ženy v priemere mesačne 1120 eur, muži až 1573 eur. O 28 % nižší príjem majú ženy, ktoré pracujú v bankovníctve a právnických firmách. Iba v jednej oblasti zarábajú ženy v priemere viac než muži, a to vo vodnom hospodárstve a dodávke tepla. Priemerný mesačný zárobok mužov je v tomto sektore o 70 eur nižší, pričom ženy zarábajú o štyri percentá viac.
Z analýzy vyplynulo, že čím je väčšia firma, tým aj vyššie platy poskytuje, avšak nerovnosť v odmeňovaní žien a mužov sa veľkosťou spoločnosti nemení. U zamestnávateľov, ktorí majú do desať zamestnancov, tento rok muži v priemere zarábajú 1694 eur a ženy 1315 eur, teda o 22 % menej. Pri firmách s 1000 a viac pracovníkmi je finančné ohodnotenie vyššie, mesačne majú muži plat vo výške 2305 eur a ženy 1814 eur.
Pomôcť odstrániť rozdiely v platoch mužov a žien má aj smernica EÚ o transparentnom odmeňovaní, ktorú musí prijať do svojej legislatívy do júna budúceho roka aj Slovensko. Na základe nej budú musieť mať zamestnávatelia vytvorenú štruktúru pracovných pozícií, ktorá bude zaisťovať rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo rovnakej hodnoty. Zamestnanci sa zároveň budú môcť svojho zamestnávateľa pýtať aj na platy vo firme.
