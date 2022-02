Analýza: Najviac fúzií a akvizícií na Slovensku vlani urobili Maďari

Bratislava 8. februára (TASR) - V roku 2021 prešlo fúziou alebo akvizíciou, ktorú realizovali zahraniční podnikatelia, celkovo 2364 slovenských spoločností so súhrnným majetkom vo výške 84,5 milióna eur. Najviac fúzií a akvizícií na Slovensku vlani urobili firmy z Maďarska a Českej republiky. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Dun&Bradstreet.



Maďari sfúzovali alebo akvirovali 686 firiem, Česi o dve menej, a to 684. "Najviac spoločností síce prebrali naši južní susedia, avšak kapitálovo boli tieto firmy slabšie, dovedna ovládali 6,6 milióna eur v podobe základného imania. Českí podnikatelia kúpili takmer identický počet firiem, no s imaním bezmála 39 miliónov eur. Kupovali teda väčších hráčov na trhu. Trojicu najčastejších akvirujúcich krajín uzatvorili USA. Tamojší podnikatelia vlani u nás vstúpili do sto subjektov," hodnotí analytička Dun&Bradstreet Petra Štěpánová.



Aktívni boli v minulom roku aj Rumuni, ktorí vstúpili do 97 slovenských firiem a Slovinci do 84 spoločností. Do prvej desiatky krajín, z ktorých podnikatelia boli u nás v roku 2021 najaktívnejší v oblasti fúzii a akvizícií, patrí ešte Poľsko, Taliansko, Rakúsko, Bulharsko a Ukrajina. Najčastejšie pritom vstupovali do spoločností, ktoré podnikajú v sektore kombinovaných administratívno-kancelárskych činnostiach (248), ostatných pomocných obchodných činností (240) a poradenských služieb v oblasti podnikania a riadenia (233).



Zaujímavosťou tiež je, že najhodnotnejšie firmy nakupovali podnikatelia z Cypru. "Tí vlani u nás vstúpili len do 12 firiem, no hodnota základného imania predstavovala dovedna 14,5 milióna eur. V priemere tak ovládala každá jedna spoločnosť kapitál vo výške viac ako milión eur," uzavrela Štěpánová.