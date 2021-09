Analýza: Najviac inzerovaných áut je SUV, ponuka však nepokrýva dopyt

Bratislava 27. septembra (TASR) - Prehlbujúca sa kríza v automobilovom priemysle sa výrazne prejavuje aj v ponuke inzerovaných vozidiel na slovenskom trhu. Počet ponúkaných áut v tomto roku poklesol vo všetkých kategóriách. Najnižší pokles je v prípade vozidiel SUV, ktorých slovenskí inzerenti ponúkajú najviac, a to 29,4 %. Zatiaľ čo ich ponuka medziročne klesla o štyri percentá, dopyt vzrástol o 18 %. Spolu s tým sa zvýšil vek a počet najazdených kilometrov. Ponúkané vozidlá SUV zostarli o viac ako 12 %, pričom mladšie sú len viacmiestne vozidlá. Vyplýva to z analýzy trhu s jazdenými vozidlami spoločnosti AURES Holdings.



Ponuka automobilov na slovenskom trhu naďalej klesá v dôsledku výpadkov vo výrobe nových áut, hoci predajcovia hlásia zvýšený dopyt. "Príkladom krízy v automobilovom sektore je porovnanie ponuky a dopytu po vozidlách SUV. Podľa našich analýz vzrástol dopyt po SUV v tomto roku o 18 percent. Ponuka na trhu však v porovnaní s minulým rokom klesla o štyri percentá," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa siete AAA AUTO. Ponuka všetkých automobilov na domácom trhu naďalej klesá. Najvýraznejšie sa prepadla ponuka viacmiestnych automobilov, a to o 25,3 %, sedanov o 19,7 % a hatchbackov o 13,2 %.



Spolu s klesajúcou ponukou jazdených automobilov sa zvyšuje ich vek a počet najazdených kilometrov. Najvyšší medziročný nárast veku inzerovaných áut na slovenskom trhu je možné pozorovať pri sedanoch, kde autá zostarli o 32,2 % na 7,8 roka. Spolu s tým sa rapídne zvýšila aj hodnota kilometrov na tachometri, ktorá je najčastejšie 151.868 kilometrov.



Sedany však nepatria medzi celkovo najojazdenejšie vozidlá v ponuke. Toto prvé miesto patrí vozidlám MPV, ktoré majú najčastejšie 10,7 roka a viac ako 180.000 kilometrov. Naopak, najmenej ojazdené bývajú pick-upy. "Ako pozitívny trend vnímam dočasné pozastavenie zvyšovania cien inzerovaných ojazdených vozidiel. Tým sa Slovensko stalo veľkou výnimkou v strednej Európe, hoci len na krátky čas. Napríklad v susednej Českej republike ceny výrazne rastú," dodala Topolová.



Zároveň však s klesajúcou ponukou jazdených automobilov rastie ich cena. Tá podľa riaditeľa spoločnosti Carvago Jakuba Šultu vzrástla v priemere o päť až šesť percent, v prípade najobľúbenejších modelov až o 13 percent. "Nič nenasvedčuje tomu, že by sa situácia mala čoskoro zmeniť. Súčasná situácia však zároveň predstavuje príležitosť pre všetkých, ktorí sa správne zorientujú," zdôraznil Šulta.