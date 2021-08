Analýza: Najviac zamestnancov s titulom je v Bratislave

Bratislava 11. augusta (TASR) – Najviac zamestnancov s vysokou školou je v hlavnom meste, zvyšok západného Slovenska však zaostáva. Ukazujú to aktuálne údaje portálu Platy.sk, o čom v analýze informovala hovorkyňa materského pracovného portálu Profesia.sk Nikola Richterová. Analýza pracovala s údajmi od viac než 46.000 respondentov, ktorí stránku Platy.sk navštívili za posledný rok s cieľom porovnávania svojej mzdy.



"Nie je prekvapením, že najvyšší podiel zamestnancov s vysokoškolským titulom vidíme v Bratislavskom kraji. Spomedzi všetkých bratislavských pracovníkov ide o väčšinu, takmer 68 %," vyčíslila Richterová. Na zvyšku západu je to však úplne inak. "V Trenčianskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji sledujeme najnižší podiel zamestnancov, ktorí majú aspoň bakalársky titul. Vo všetkých troch prípadoch ide približne o 45 %," dodala hovorkyňa. Pod 50 % zamestnancov s titulom je aj v Banskobystrickom kraji. V Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji je zamestnancov s vysokou školou viac než polovica.



Analýza ukázala, že ukončené univerzitné vzdelanie je najrozšírenejšie vo všetkých regiónoch Slovenska, na druhom mieste sú pracovníci s maturitou. "Ich najvyšší podiel môžeme sledovať v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji," podotkla Richterová.



Maturita je v rámci inzerátov najpožadovanejším zamestnaním. Slovenský trh práce podľa hovorkyne reflektuje dlhodobý nesúlad medzi vzdelaním a ponukou pracovných miest. Na väčšinu ponúk totiž stačí stredná škola a požadovanie maturity sa nachádza v roku 2021 v takmer 38 % všetkých inzerátov na Profesia.sk. "Na druhom mieste je stredoškolské vzdelanie bez maturity, ktoré stačí zamestnávateľom vo viac ako 23 % inzerátov," spomenula hovorkyňa. Celkovo tak pri 60 % všetkých ponúk stačí stredná škola.



Tento rok evidoval portál len pätinu takých inzerátov, ktoré požadovali aspoň prvý stupeň vysokoškolského vzdelania. "Aj preto sa stretávame s tým, že uchádzači s univerzitným titulom reagujú na ponuky práce, na ktoré vystačí nižší stupeň vzdelania," dodala Richterová.



Portál porovnal aj situáciu s Prahou a Budapešťou. "S pomedzi hlavných miest v troch krajinách nájdeme najvyšší podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním v Bratislave. Rozdiel medzi hlavným mestom Slovenska a Maďarska bol však iba minimálny," poznamenala Richterová s tým, že kým v Bratislave má 69,92 % zamestnancov nejaký stupeň vysokoškolského štúdia za sebou, v Budapešti je to 69,41 % a v Prahe 62,86 %.