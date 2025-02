Analýza: Najviac zarábajú zamestnanci súkromných zahraničných firiem

Bratislava 16. februára (TASR) - Najviac zarábajú na Slovensku zamestnanci súkromných zahraničných firiem, a to v priemere 1900 eur mesačne v hrubom. Tí, ktorí pracujú v súkromných domácich spoločnostiach, zarobia v priemere o 300 eur menej. Priemerný mesačný plat pracovníkov v štátnych inštitúciách je 1470 eur, čo je o vyše 100 eur menej ako v súkromných domácich firmách. Vyplýva to z analýzy portálu Platy.sk, ktorú zverejnila spoločnosť Alma Career.



"Súkromné zahraničné firmy svojich zamestnancov a zamestnankyne aj najštedrejšie odmeňujú nad rámec základného platu. Polovica pracovníkov dostane ročne viac ako 1400 eur navyše, v súkromných domácich firmách 900 eur a v prípade štátnych a obecných 500 eur," uviedla spoločnosť.



Na mesačný plat zamestnancov má vplyv nielen oblasť, v ktorej pôsobia, ale závisí to aj od vlastníctva firmy, a to aj v prípade, ak pracujú na rovnakej pozícii. V oblasti pôsobenia zamestnávateľov je najvýraznejší platový rozdiel v sektore telekomunikácií, pričom v súkromných zahraničných spoločnostiach zarobia na Slovensku ľudia v priemere o 600 eur viac ako v súkromných domácich firmách. Rozdiel je viditeľný aj v spoločnostiach, ktoré sa venujú drevu a výrobe nábytku, a takisto v sektore výroby potravín a nápojov, čo je približne 400 eur.



U zahraničného zamestnávateľa v oblasti IT zarobia ľudia v priemere 2650 eur, čo je o 300 eur viac ako v domácich súkromných spoločnostiach. V maloobchode ide o rozdiel 200 eur. V súkromných domácich aj zahraničných firmách je takmer rovnaká priemerná mesačná mzda v hrubom v spoločnostiach, ktoré pôsobia v automobilovom priemysle a poisťovníctve. V sektore dopravy a logistiky u štátnych a obecných zamestnávateľov ľudia v priemere zarobia 1430 eur mesačne, čo je o 40 eur viac ako u tých súkromných domácich. Rovnaký rozdiel je aj v prípade sociálnej starostlivosti, kde sa priemerný zárobok v domácich súkromných aj štátnych a obecných firmách pohybuje okolo 1100 eur.



Analýza sa ďalej zamerala aj na administratívnych pracovníkov, pričom najvyšší príjem majú zamestnanci súkromných zahraničných firiem. "Ich priemerný mesačný základný plat je 1360 eur, najhoršie zarábajúca desatina má menej ako 1000 eur, desať percent najlepšie zarábajúcich má viac ako 1800 eur mesačne. U zamestnávateľov, ktorí majú štátne či obecné vlastníctvo, je priemerný mesačný plat administratívnych pracovníkov a pracovníčok 1230 eur, ich kolegovia v súkromných domácich firmách zarábajú v priemere 1160 eur. V ich prípade má najhoršie zarábajúca desatina základný plat nižší ako 800 eur mesačne," uzavrela Alma Career.