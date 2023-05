Analýza: Najvyšší podiel nespoľahlivých platcov DPH je v okrese Poltár

Bratislava 9. mája (TASR) - Počet spoločností a podnikateľov – fyzických osôb, ktorí štátu neodvádzajú pravidelne daň z pridanej hodnoty (DPH), medziročne narástol. Vyplýva to z aktuálnych údajov nadnárodnej analytickej spoločnosti Dun & Bradstreet. Rekordné čísla z obdobia poznačeného koronakrízou však aktuálny počet firiem s meškajúcimi platbami DPH neprekročil. Najvyšší podiel nespoľahlivých firiem spomedzi všetkých registrovaných podnikateľov je podľa analýzy v okrese Poltár.



"Za prvé tri mesiace tohto roka eviduje Slovensko dovedna 6693 nespoľahlivých platcov DPH, teda takých subjektov, ktoré do štátnej kasy v povinnej lehote neuhradili daň z pridanej hodnoty. V porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka to predstavuje nárast o 1044 podnikateľov," priblížila analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.



I keď počet nespoľahlivých platcov DPH medziročne vzrástol, ešte stále neprekonal rekordný rok 2021. Vtedy analytici zaznamenali za prvé tri mesiace roka dovedna 7128 takýchto subjektov, čo bolo podľa Štěpánovej pripisované kríze spojenej s pandémiou nového koronavírusu. Za nárastom počtu podnikateľov, ktorí neuhrádzali svoje záväzky voči štátu, môže byť v súčasnosti situácia na Ukrajine či rekordná inflácia.



Okres s najvyšším podielom nespoľahlivých firiem spomedzi všetkých registrovaných podnikateľov je podľa dát spoločnosti na strednom Slovensku. Konkrétne ide o okres Poltár, kde má podlžnosti voči štátu v podobe neplatenia DPH až 36 z 390 firiem. Predstavuje to 9,23-percentný podiel. Z regionálneho hľadiska sa najviac neplatičov dane z pridanej hodnoty v prvom štvrťroku tohto roka nachádzalo v Bratislavskom kraji, a to 2369 subjektov. Nasledoval Nitriansky kraj s 893 podnikateľmi a Trnavský kraj s 867 subjektami. "Treba však povedať, že práve v Trnavskom kraji predstavujú neplatiči DPH najvyšší percentuálny podiel spomedzi všetkých registrovaných subjektov, a to 3,5 %," upozornila Štěpánová.



Najčastejšie sa pritom medzi nespoľahlivých platcov DPH v prvom kvartáli tohto roka zaradili spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorých bolo 5495, nasledovali živnostníci (825) a akciové spoločnosti (98). Najviac podnikov, ktoré sa oneskorili v platbách štátu sú tie, ktorých tržby sa pohybujú v rozmedzí od nula do jedného milióna eur. Najčastejšie podnikajú v oblasti nákladnej cestnej dopravy (394), ostatných pomocných obchodných činnostiach (363) a poradenských služieb v oblasti podnikania a riadenia (344).