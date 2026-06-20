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Analýza: Ktorí absolventi očakávajú najvyššie mzdy?
Analýza zároveň priniesla aj porovnanie, ktorí z absolventov najčastejšie zotrvajú vo vyštudovanom odbore.
Autor TASR
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Bratislava 20. júla (TASR) - Platové nároky absolventov vysokých škôl sú pomerne rozdielne. Najvyššie mzdy očakávajú absolventi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré reagovali, bol 1641 eur. Nasledujú absolventi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity s 1577 eurami a absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave s ponúkaným priemerom 1537 eur. Na opačnom konci rebríčka sú absolventi teológie a pedagogiky, priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, ktoré ich zaujali, nebol ani 1300 eur mesačne. Vyplýva to z analýzy portálu Profesia.
„Najvyššie nároky majú absolventi Technickej fakulty SPU, ktorí reagujú na ponuky s priemerným platom takmer 2000 eur. Podobne sú na tom absolventi a absolventky Fakulty informatiky a informačných technológií STU a trojicu uzatvára Lekárska fakulta UK. Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré reagovali jej absolventi, bol 1800 eur,“ priblížila PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
Podľa aktuálnych dát portálu Platy.sk je priemerná základná mesačná mzda zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa a praxou do jedného roka, vo veku od 23 do 26 rokov, za posledných 12 mesiacov 1603 eur. Vyššie platové očakávania, ako je tento priemer, vykazujú absolventi z 12 fakúlt na Slovensku. Pre porovnanie, vo vlaňajšej analýze mali nadpriemerné očakávania absolventi 25 fakúlt, rok predtým až z 36.
Absolventi podľa Melcerovej zrejme narazili na realitu pracovného trhu, keď klesá množstvo ponúk pre juniorov, konkurencia vo výberovom procese je veľmi veľká, a tak sú napokon aj tí z vyhľadávanejších odborov nútení reagovať aj na ponuky na nižšie pozície.
Analýza zároveň priniesla aj porovnanie, ktorí z absolventov najčastejšie zotrvajú vo vyštudovanom odbore. Najväčšiu mieru zotrvania v odbore ukázala analýza pri absolventoch informatiky a strojárstva. Čerství informatici a informatičky vo veľkom reagujú na pozície ako programátor, IT analytik či softvérový inžinier. Strojári si zasa primárne vyberajú ponuky na konštruktérov, procesných inžinierov, projektantov či technológov.
Na opačnej strane sú absolventi odborov s najnižšími platovými očakávaniami, ktorých najviac láka administratíva a obchod. Absolventi pedagogiky, umenia, teológie či filozofie najčastejšie reagujú na inzeráty na administratívnych pracovníkov, predavačov, asistentov či recepčných. Práca v ich vlastnom odbore sa v najčastejších reakciách vôbec nenachádza.
„Najvyššie nároky majú absolventi Technickej fakulty SPU, ktorí reagujú na ponuky s priemerným platom takmer 2000 eur. Podobne sú na tom absolventi a absolventky Fakulty informatiky a informačných technológií STU a trojicu uzatvára Lekárska fakulta UK. Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré reagovali jej absolventi, bol 1800 eur,“ priblížila PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
Podľa aktuálnych dát portálu Platy.sk je priemerná základná mesačná mzda zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa a praxou do jedného roka, vo veku od 23 do 26 rokov, za posledných 12 mesiacov 1603 eur. Vyššie platové očakávania, ako je tento priemer, vykazujú absolventi z 12 fakúlt na Slovensku. Pre porovnanie, vo vlaňajšej analýze mali nadpriemerné očakávania absolventi 25 fakúlt, rok predtým až z 36.
Absolventi podľa Melcerovej zrejme narazili na realitu pracovného trhu, keď klesá množstvo ponúk pre juniorov, konkurencia vo výberovom procese je veľmi veľká, a tak sú napokon aj tí z vyhľadávanejších odborov nútení reagovať aj na ponuky na nižšie pozície.
Analýza zároveň priniesla aj porovnanie, ktorí z absolventov najčastejšie zotrvajú vo vyštudovanom odbore. Najväčšiu mieru zotrvania v odbore ukázala analýza pri absolventoch informatiky a strojárstva. Čerství informatici a informatičky vo veľkom reagujú na pozície ako programátor, IT analytik či softvérový inžinier. Strojári si zasa primárne vyberajú ponuky na konštruktérov, procesných inžinierov, projektantov či technológov.
Na opačnej strane sú absolventi odborov s najnižšími platovými očakávaniami, ktorých najviac láka administratíva a obchod. Absolventi pedagogiky, umenia, teológie či filozofie najčastejšie reagujú na inzeráty na administratívnych pracovníkov, predavačov, asistentov či recepčných. Práca v ich vlastnom odbore sa v najčastejších reakciách vôbec nenachádza.