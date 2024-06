Analýza: Najvyššie platové očakávania majú absolventi STU a ŽU

Bratislava 13. júna (TASR) - Najvyššie platové očakávania majú po škole absolventi Slovenskej technickej univerzity (STU) a Žilinskej univerzity. Mzda je pre uchádzačov o prácu stále najdôležitejšia časť v inzeráte. Najviac absolventov zostáva v odbore informatiky, strojárstva a techniky. Vyplýva to z aktuálnej analýzy portálu Profesia.sk. Informovala o tom PR manažérka spoločnosti Alma Career Ľubica Melcerová.



Najviac chcú zarábať absolventi STU, ktorí si predstavujú mesačný plat 1560 eur, o sto eur menej očakávajú absolventi Žilinskej univerzity. Priemerná mzda pre ľudí vo veku od 24 do 25 sa pohybuje na úrovni 1345 eur.



Výraznejšie rozdiely sú na samotných fakultách univerzít. Absolventi až z 36 fakúlt očakávajú, že budú zarábať viac ako je reálny priemerný plat zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa a praxou do jedného roka.



"Najdrahší sú absolventi a absolventky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ich predstava o nástupnom plate po škole je v priemere 1850 eur mesačne. Nasledujú študenti dvoch Strojníckych fakúlt. Tí z bratislavskej STU majú predstavu o vyše 1700 eurách mesačne, ich kolegovia zo Žilinskej univerzity očakávajú 1660 eur," uviedla Melcerová.



Z pohľadu odborov sú podľa PR manažérky najdrahší absolventi informatiky, strojárstva a techniky. Strojári a technici po škole očakávajú 1500 eur mesačne a informatici cez 1650 eur. V prípade informatikov sú tieto očakávania splniteľné, keďže priemerný ponúkaný plat v inzerátoch na Profesia.sk je necelých 1600 eur. Strojári a technici však očakávajú o 200 až 270 eur viac v porovnaní s priemerným ponúkaným platom v inzerátoch.



Z analýzy pracovného portálu vyplýva, že najviac absolventov zostáva v odbore informatiky, strojárstva, techniky a stavebníctva. Ľudí, ktorí vyštudovali učiteľské zameranie, viac láka administratíva a častejšie reagujú na ponuky predavačov a asistentov. Podobne si vyberajú pracovné ponuky aj absolventi umenia, teológie či filozofie.