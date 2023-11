Analýza: Najvyššie zisky dosahujú dlhodobo v SR a v ČR Lidl a Kaufland

Bratislava 5. novembra (TASR) - Najvyššie zisky dosahuje dlhodobo v SR a v ČR Lidl a Kaufland. Na Slovensku Lidl vygeneroval v roku 2022 čistý zisk vyše 124 miliónov eur, čo je len o 5 miliónov eur menej ako zisky zvyšných reťazcov dohromady. Uviedol to v analýze analytik FinStatu Martin Lindák.



"V Česku vygeneroval podľa našich odhadov v roku 2022 vyše 170 miliónov eur a v roku 2021 približne 182 miliónov eur (Lidl aj Kaufland sú na Slovensku aj v Česku verejné obchodné spoločnosti, čo znamená, že daň z príjmov právnických osôb do štátneho rozpočtu odvádzajú až ich zahraničné matky). Ak by sme brali do úvahy iba rok 2021, za ktorý máme dostupné finančné údaje o všetkých obchodoch, tak by čistý zisk spoločnosti Lidl tvoril 65 % čistého zisku ostatných siedmich reťazcov dokopy," spresnil.



Najvyššiu ziskovú maržu na Slovensku mal podľa neho v roku 2022 práve Lidl, a to vyše 6,6 %, aj keď si medziročne pohoršil - rovnako ako väčšina ostatných obchodov s výnimkou Milk-Agro, ktorému sa podarilo odlepiť sa od dna a z 0,1 % v roku 2021 mu vzrástla zisková marža na 0,7 %.



Analytik priblížil, že v Česku kraľuje menšia sieť predajní Norma s maržou 6,2 % za rok 2022 a zároveň je to jeden z dvoch predajcov (Penny Market zvýšil maržu o 0,2 percentuálneho bodu), ktorému sa ziskovú maržu podarilo zvýšiť. Druhým v poradí je Lidl a tretím by pravdepodobne bol Kaufland.



Kaufland aj Lidl dosahujú na Slovensku vyššie marže ako v Česku, Billa ich má v oboch krajinách podobné - okolo 1 %. Najväčší rozdiel je v prípade Tesca. Zatiaľ čo zisková marža Tesca na Slovensku je okolo 4 až 5 %, v Česku sa blíži k nule. "Zároveň tu pozorujeme najväčší medziročný prepad ziskovej marže. Dôvodom je strmší rast oprávok k dlhodobému majetku v rámci účtovnej položky Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku. Tie v Česku Tesco viac ako zdvojnásobilo a na Slovensku podrástli o vyše polovicu," doplnil.



"Napriek tomu Lidl aj Kaufland panujú na slovenskom aj českom trhu. V Česku má vyššiu maržu len Norma, ktorá prevádzkuje 50 diskontných predajní, čo je šestina oproti Lidlu alebo osmina oproti podobnému formátu predajní pod značkou Penny Market," dodal Lindák.