Analýza: Napriek pandémii nedošlo v SR k masívnemu zatváraniu firiem

Bratislava 9. decembra (TASR) - Za prvých deväť mesiacov tohto roka zaniklo na Slovensku 2709 kapitálových spoločností. Ak sa situácia v závere roka zásadne nezhorší, bude počet zaniknutých spoločností napriek kríze spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 pravdepodobne najnižší za posledných 11 rokov. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode.



Z obchodného registra bolo do septembra vymazaných 97 akciových spoločností a 2612 spoločností s ručením obmedzeným. "V prípade, že do konca roka nebudeme evidovať výraznejší nárast v počte zrušených firiem, pôjde, paradoxne, o najlepšie čísla za poslednú dekádu," spresnila analytička Bisnode Petra Štěpánová.



Najviac spoločností zaniklo na začiatku roka, a to 423, v júni to bolo 326 firiem a v júli 353. Naopak, najmenej spoločností zaniklo v apríli, a to 191. Štěpánová spresnila, že na jednu zaniknutú firmu aktuálne pripadá až 5,4 novozaložených spoločností. Za rovnaké obdobie tohto roka totiž podľa Bisnode vzniklo 14.676 kapitálových spoločností. "Pomerovo sa tak dostávame na úroveň minulého roka, keď sa slovenskej ekonomike veľmi dobre darilo," dodala Štěpánová.



Výrazne opačný trend zaznamenala analýza Bisnode v Českej republike. Tam na jednu zaniknutú spoločnosť pripadajú len dve nové, pričom aktuálna situácia je tam najhoršia za posledných deväť rokov. Počty zrušených firiem sa nepretržite zvyšujú od roku 2014. "Dôvodom je pravdepodobne zhoršujúca sa ekonomika a nálada českých podnikateľov. Až polovica podnikov vymazaných z obchodného registra sídlila v Prahe, pričom štvrtina z nich podnikala len jednu dekádu," uzavrela Štěpánová. Iba 14 percent zo zaniknutých českých firiem skončilo fúziou, zvyšok skončil definitívnym uzavretím biznisu.