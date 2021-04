ANALÝZA: Napriek pandémii vzniklo vlani vyše 700 nových reštaurácií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 10. apríla (TASR) - Kríza spojená so šírením pandémie nového koronavírusu obmedzila fungovanie veľkej časti odvetví a medzi najohrozenejšie patrí aj gastrosektor. Vlani ukončili podnikanie desiatky reštaurácií, no napriek pandémii ďalšie stovky pribudli, vyplýva z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode A Dun & Bradstreet Company. Tá porovnávala prevádzky, ktoré podnikali ako spoločnosti s ručením obmedzeným.V roku 2020, ktorý sa dá považovať za jeden z najhorších pre reštauračný biznis, zaniklo spolu 135 prevádzok.upozornila analytička Bisnode A Dun & Bradstreet Company Petra Štěpánová. Dôvody sa podľa nej dajú pripísať koronakríze a vládnym opatreniam, ktoré na jeseň nariadili opätovné uzatvorenie prevádzok.Popri desiatkach ukončených gastrobiznisov vznikli stovky nových. Na slovenskom trhu pribudlo až 744 nových eseročiek poskytujúcich reštauračné služby. Nové podniky vznikali postupne počas celého minulého roka, desiatky každý mesiac. Najviac ich bolo založených ešte pred definitívnym vypuknutím krízy, a to v januári, v júni a v júli, keď v každom z týchto mesiacov vzniklo približne 80 spoločností.Aj za týmto scenárom vidí Štěpánová vplyv pandémie. Množstvo podnikateľov podľa nej rozbehlo online donášku jedla, keďže pravdepodobne zistili, že na prípravu jedál im postačujú menšie priestory, pričom nemusia mať k dispozícii reštauračné priestory prispôsobené na usadenie hostí.Podobne sa začal aj rok 2021. V tomto týždni pôsobilo na Slovensku v gastrosektore dovedna 8990 spoločností. Z dát poradenskej spoločnosti vyplýva, že v tomto roku stihlo ukončiť podnikanie desať reštaurácií, no zároveň vzniklo 25 nových.Podobná situácia je aj v Českej republike, kde v roku 2020 zaniklo 636 gastroprevádzok, no pribudlo 1224 nových. V tomto roku ukončilo činnosť 43 reštaurácií a 62 ju rozbehlo. U našich západných susedov tak pôsobí dovedna 22.355 reštaurácií, ktoré podnikajú ako spoločnosti s ručením obmedzeným.