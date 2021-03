Napriek slabším vývozom sa zvýraznil prebytok zahraničného obchodu

Bratislava 11. marca (TASR) - Zahraničný obchod SR sa po koncoročnom útlme začal opätovne rozbiehať. V dôsledku očakávaného novoročného výpadku v automobilovej výrobe sa v januári zväčšil aj prebytok zahraničného obchodu na 241 miliónov eur. Ukazujú to aktuálne údaje Štatistického úradu.



Najslabšiu hodnotu za posledné tri mesiace ukázal vývoz, upozornil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Export síce v porovnaní so záverom minulého roka vzrástol o 3 %, po zohľadnení tradičných sezónnych faktorov však ide o medzimesačný pokles o 1,1 %. V medziročnom porovnaní sa tak vývoz po dvoch mesiacoch rastu vrátil k miernemu poklesu o 0,1 %. Ešte v decembri medziročne rástol o 11,1 %.



Dovozy na rozdiel od vývozov v januári rástli aj po zohľadnení sezóny, a to o 1,0 %. "Ani to nestačilo na to, aby sa udržali v čiernych číslach aj v medziročnom porovnaní. V porovnaní s januárom minulého roka boli nižšie o -3,6 %, po tom čo v decembri medziročne rástli o 8,4 %. Dynamika medziročného poklesu v kategórií palív a mazív sa však v porovnaní s decembrom takmer nezmenila, čo by nepriamo mohlo implikovať ich nižšie reálne dovozy," priblížil Koršňák.



Za slabším januárovým vývozom bol pravdepodobne najmä vývoz áut. "Potvrdzuje to i základná tovarová štruktúra vývozov, keď kategória strojov a prepravných zariadení zaznamenala v januári výrazné spomalenie dynamiky medziročného rastu z decembrových 15,1 % na 3,4 %, čo bola najpomalšia dynamika medziročného rastu vývozov v tejto kategórii od jarnej pandémie, a to aj napriek tomu, že čísla priemyslu naznačujú stále rastúcu produkciu hutníkov i strojárov," zdôrazňuje Koršňák.



Analytici sa zhodli, že výsledky prebytku prekonali očakávania. "Obchodná bilancia v hodnote 241 miliónov eur prekonala aj naše pomerne optimistické očakávania a výrazne prevýšila úroveň z januára minulého roka. Kľúčová oblasť, ktorá prispela k tomuto výsledku, boli stroje a prepravné zariadenia, podieľajúca sa na celkovej hodnote exportu troma štvrtinami, pričom prevýšila hodnotu importu až o miliardu eur," doplnil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Dáta podľa neho ukazujú, že slovenský priemysel je v dobrej kondícii. Tieto výsledky potvrdzujú aj európske prieskumy očakávaní podnikateľov v priemysle, ktoré ukazujú, že aj nemeckí výrobcovia áut očakávajú zvýšenie produkcie v tomto odvetví. Úlohu zohrávajú najmä členské krajiny EÚ, do ktorých Slovensko v januári vyviezlo 80 % celkovej hodnoty exportu. Podľa Horňáka je preto aj v ekonomickom záujme, aby očkovanie rýchlo napredovalo doma aj v zahraničí, čím bude po uvoľňovaní opatrení stimulovaný zahraničný dopyt.