ANALÝZA: Nárast cien bratislavských novostavieb stále pokračuje

Bratislava 12. januára (TASR) – Priemerná cena bratislavských novostavieb vo štvrtom kvartáli 2019 opäť prekonala pokrízové maximum a medzikvartálne sa zvýšila o 3,2 %. Suma dosiahla priemernú úroveň 2502 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) za štvorcový meter (m2). Oproti predchádzajúcemu roku je nárast 10-percentný. Vyplýva to z analýzy realizovanej realitnou spoločnosťou LEXXUS.



Celkový rast cien na trhu je podľa analýzy zapríčinený zmenami v základnej ponuke a zároveň v stále veľkom pomerovom rozsahu zdražujúcich nehnuteľností v projektoch na trhu. Z týchto celkovo až polovica zvýšila cenu pre úpravy cenníkových cien smerom nahor.



Priemerná cena voľných bytov vzrástla vo všetkých okresoch, okrem Bratislavy I, kde sa viac-menej nezmenila. "Dočasná stagnácia cenovej úrovne v prvom bratislavskom okrese je zapríčinená hlavne stratégiou predaja developerských spoločností formou otvorenej ponuky a systémom skrytých neverejných cien, ktoré tak nevstupujú do metodiky výpočtu," ozrejmil Peter Ondrovič, risk manažér a odhadca cien nehnuteľností spoločnosti LEXXUS.



Najvýraznejší cenový skok zaznamenala Bratislava III, medzikvartálne až 4,2 %, naopak, najmenej to bolo v prípade Bratislavy V, o 2,6 %. Cena predaných bytov dosiahla úroveň 2291 eur bez DPH. Medzikvartálne sa zvýšila o 74 eur, teda 3,3 %.



Podľa prvých dostupných údajov zo štvrtého štvrťroka 2019 aj napriek vysokým cenám neutícha dopyt po nehnuteľnostiach. Na rezidenčnom trhu sa nachádzalo 90 aktívnych projektov, čo je o šesť projektov menej, než v treťom štvrťroku 2019. Celkovo realitná spoločnosť zaznamenala deväť noviniek na trhu, z ktorých bolo päť nových projektov a štyri nové etapy v rámci existujúcich projektov. Ponuka sa rozšírila o 1462 bytových jednotiek v novostavbách, čo predstavuje takmer trojnásobný medzikvartálny nárast počtu nových bytov.



"Súčasťou tejto ponuky sú aj bytové jednotky predávané v projektoch už pomerne veľmi dlhé časové obdobie pred ich oficiálnym uverejnením v rámci základného portfólia ponuky v projekte. Celkový údaj tak trochu deformuje skutočnosť, že väčšina nehnuteľností bola predávaná formou rôznych kampaní podporujúcich tichý a neoficiálny predaj pred samotným oficiálnym spustením predaja," dodal Ondrovič.



Oproti zvyšku roka 2019 bol podľa analýzy štvrtý kvartál nadpriemerný, medzikvartálny nárast voľných bytových jednotiek bol o 11 %. Pri medziročnom ponímaní je to však pokles o 9,4 %. Výrazne sa zvýšil aj počet predaných bytov v bratislavských novostavbách. "Nárastu pomohla aj trhom neočakávaná správa centrálnej banky o značnej zmene podmienok získavania a čerpania úverov na bývanie s platnosťou od začiatku roka 2020. I napriek snahe Národnej banky Slovenska o čo najkratší termín prechodného reakčného obdobia pre čas zavedenia samotných zmien, viaceré bankové domy využili tento krátky čas rôznymi formami kampaní pre zvýšenie akcelerácie obchodov v posledných týždňoch roka 2019," poznamenal Ondrovič.



V mesiacoch október až december bolo zazmluvnených 1279 bytov. Niektoré bytové jednotky sa ale predávali už v predpredaji niekoľko mesiacov pred oficiálnym spustením predaja, čo toto číslo značne skresľuje.



Pomer medzi voľnými dokončenými a voľnými rozostavanými bytmi sa zároveň zmenil v prospech rozostavaných bytov. Analýza konštatuje, že ich podiel na celkovom objeme voľných bytov trhu novostavieb vzrástol k úrovni 93,6 %. V treťom kvartáli tohto roka to bolo 91,2 %. V predajnosti sa dostal do popredia druhý bratislavský okres s počtom viac než 800 bytových jednotiek. Naopak, najmenej bytových jednotiek sa predalo v Bratislave III.