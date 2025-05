Národný futbalový štadión prináša ročne do ekonomiky takmer 45 mil. eu

Bratislava 27. mája (TASR) - Celá infraštruktúra Národného futbalového štadióna (NFŠ), vrátane všetkých maloobchodných prevádzok a zvýšeného počtu prenocovaní v hlavnom meste SR, prináša ročne do ekonomiky takmer 45 miliónov eur. Vyplýva to z analýzy ekonomických a spoločenských prínosov prevádzky NFŠ, ktorú vypracoval Pavel Čmelík, zahraničný odborník s medzinárodnou praxou v oblasti hodnotenia dosahu rozvojových projektov naprieč sektormi, v spolupráci s investičnými analytikmi v apríli 2025.



NFŠ s ročnou návštevnosťou až 432.500 návštevníkov tak zohráva nemalú rolu v podpore domáceho turizmu, ako aj ekonomiky. Z priemerných ročných generovaných originálnych tržieb počítaných na základe doterajšej prevádzky vychádza zaujímavá návratnosť investície do štadióna. Pri prepočte na 10-ročné obdobie, na základe počiatočnej investície vo výške 98,45 milióna eur je návratnosť takmer päťnásobná.



Tržby celého areálu sú dominantne tvorené z organizácie podujatí, prenájmu priestorov, poskytovania služieb, z reklamy a sponzoringu. NFŠ taktiež vytvára zázemie pre občerstvovacie a stravovacie služby, konferenčné služby a priestor pre maloobchodné prevádzky. V rámci hlavného štadióna je pre návštevníkov k dispozícii celkom 27 bufetových prevádzok, fanshop a catering. Štadión zároveň disponuje aj VIP-zónou s kapacitou 803 miest na sedenie a ponúka aj 43 skyboxov.



Súčasťou komplexu Tehelné pole je aj rozvíjajúce sa obchodné centrum, ktoré rozširuje zoznam svojich nájomcov, s cieľom stať sa novou športovo-nákupnou destináciou v hlavnom meste.



Prevádzka infraštruktúry NFŠ má podľa analýzy tiež pozitívny vplyv aj na verejné financie, pretože generuje zvýšený výber spotrebných daní, vrátane dane z pridanej hodnoty, a tiež miestnych daní a poplatkov za ubytovanie v celkovej výške 8,04 milióna eur ročne.