ANALÝZA: Návštevnosť nákupným centrám v SR stúpla až o 19%

Bratislava 28. mája (TASR) - Rovnako ako iné segmenty podnikania si aj maloobchodný sektor prešiel ťažkým obdobím, ktoré podčiarkovala nielen pandémia nového koronavírusu, ale aj energetická kríza či geopolitická situácia. Jeho výkonnosť však rástla už v závere roku 2022 a rovnako to bolo aj v 1. štvrťroku 2023. Medziročne sa zaznamenal voči začiatku roka 2022 až 17-percentý nárast tržieb. Počet návštevníkov medziročne vzrástol o 19 %. Vyplýva to z najnovších kvartálnych meraní globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.



"V prvom kvartáli tohto roku sa v slovenských regiónoch ukončila dostavba viacerých menších retail parkov. Najočakávanejším projektom je však tento rok jednoznačne bratislavská Eurovea 2, ktorá zákazníkom prináša až 25.000 m2 novej maloobchodnej plochy. Hlavným nájomcom je pilotná prevádzka známej írskej značky Primark na Slovensku, ktorá svoje brány otvorí v máji," uviedol Tomáš Lörincz, riaditeľ oddelenia prenájmu obchodných priestorov v CBRE Slovensko.



Svoje priestory rozširuje aj bratislavské obchodné centrum Aupark v Petržalke. Zväčšiť by sa malo o 10.000 m2. V rámci regiónov Slovenska zase podľa neho dominuje výstavba retailových parkov. "Tie prinášajú známe značky bližšie k spotrebiteľovi a sú u zákazníkov stále obľúbené z dôvodu praktickosti nakupovania či veľkého množstva voľných parkovacích miest," upozornil Lörincz.



Dodal, že výška nájomného sa v 1. kvartáli 2023 zvýšila o približne 5 %, a to nielen v prípade nákupných centier, ale aj retail parkov. Najväčší vplyv na tento rast však mala indexácia, vyplývajúca z nájomných zmlúv.