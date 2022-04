ANALÝZA: NBS varuje pred rizikom cenovej korekcie na realitnom trhu

Bratislava 2. apríla (TASR) – Vývoj cien bývania sa dostáva do pásma vysokého rizika cenovej korekcie. Hovorí o tom kompozitný index na hodnotenie vývoja cien bývania, ktorý sa vo štvrtom štvrťroku 2021 viditeľne zvýšil. Upozornila na to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom materiáli o ekonomickom a menovom vývoji. Konštatuje tiež, že kúpa vlastnej nehnuteľnosti momentálne vyzerá byť v porovnaní s bývaním v podnájme relatívne drahšia ako v minulosti.



K rastu kompozitného indexu podľa NBS prispeli všetky komponenty, najviac pomer ceny k nájomnému, ceny k príjmu a reálna cena. "Po takmer dvoch rokoch sa uzatvárajú nožnice medzi celkovým kompozitným indexom a indexom hodnotiacim zvlášť ceny bytov. Ide o dôsledok zrýchlenia rastu cien bytov na konci roka 2021," uvádza centrálna banka.



Nájomné vo štvrtom štvrťroku prvýkrát od začiatku roka 2020 zaznamenalo medziročný rast (2,6 %). Podľa NBS však ide najmä o vplyv bázického efektu. V medzištvrťročnom porovnaní je dokonca mierny pokles. Oproti úrovniam pred vypuknutím pandémie zaostáva stále o 15 %. Kúpa vlastnej nehnuteľnosti tak podľa NBS vyzerá byť v porovnaní s bývaním v podnájme relatívne drahšia ako v minulosti.



Ponukové ceny nehnuteľností na bývanie vo štvrtom štvrťroku 2021 vzrástli oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 6,6 %. Medziročné tempo rastu dosiahlo 22,1 %. NBS podotýka, že ide o jediný štvrťrok v roku 2021, keď rástli rýchlejšie ceny bytov ako ceny domov. Rast cien je zároveň sprevádzaný citeľným poklesom ponuky. Najvyšším tempom rastú ceny nehnuteľností v Prešovskom a Bratislavskom kraji.



NBS tiež poukázala na to, že vývoj indexu dostupnosti bývania potvrdzuje postupné zhoršovanie dostupnosti rezidenčných nehnuteľností. "Zrýchlenie tempa rastu cien nehnuteľností je do istej miery tlmené priaznivým mzdovým vývojom. Hodnoty indexu sa preto zvýšili pomalšie ako samotné ceny," ozrejmila centrálna banka. Napriek tomu je zaznamenané zhoršenie najmä v Prešovskom, Bratislavskom a Žilinskom kraji. Index dostupnosti bývania v Žilinskom kraji prekročil úroveň dlhodobého priemeru. Vývoj úrokových sadzieb vo štvrtom štvrťroku prispel k zlepšeniu dostupnosti len v obmedzenej miere.



Výstavba bytových budov bola podľa NBS vo štvrtom štvrťroku 2021 o 9 % vyššia ako na konci roka 2020. Postupne sa tiež znižuje rozdiel oproti obdobiu spred pandémie. V porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2019 zaostáva o 5,5 %. Pokračuje zvyšovanie počtov vydaných stavebných povolení a začatých bytov. Počet rozostavaných bytov bol na konci štvrtého štvrťroka najvyšší, odkedy sú údaje k dispozícii, teda od roku 2003. NBS podotkla, že vyššia aktivita v stavebníctve indikuje relatívne prehrievanie na realitnom trhu.



Čistý prírastok úverov na nehnuteľnosti kulminoval v decembri a počas celého štvrtého štvrťroka sa udržoval na vysokých hodnotách. "Podiel úverov na bývanie k disponibilnému príjmu zvyšuje hodnotu kompozitného indexu. V januári sledujeme výrazné spomalenie prírastku nových hypotekárnych úverov, ide však skôr o sezónny efekt," dodala centrálna banka.



V priebehu prvého štvrťroka 2022 sa objavujú správy z prostredia bánk smerujúce k zvyšovaniu úrokových sadzieb. Spolu s údajmi zo sektora stavebníctva a celkovým nárastom neistoty na trhu ide podľa NBS o indikátory signalizujúce možnosti korekcie cien nehnuteľností.