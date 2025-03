Analýza: Nemci si kupujú dovolenky aj napriek hospodárskym problémom

Berlín 3. marca (TASR) - Nemci míňajú na dovolenky viac ako kedykoľvek i napriek hospodárskym problémom. Ukázali to v pondelok údaje z tohto odvetvia pred otvorením najväčšieho svetového veľtrhu cestovného ruchu v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Analýza výskumného inštitútu YouGov pre Nemeckú asociáciu cestovných kancelárií (DRV) ukázala, že Nemci minuli v roku 2024 na vopred rezervované zájazdy 83,4 miliardy eur, čo bolo o 5,6 % viac ako v roku 2023.



"Napriek všetkým ekonomickým a geopolitickým výzvam Nemci ďalej cestujú," povedal prezident DRV Norbert Fiebig na tlačovej konferencii k Medzinárodnému veľtrhu cestovného ruchu (ITB), ktorý sa má konať od 4. do 6. marca. "Zdá sa, že dovolenky sú to posledné, bez čoho sa chcú zaobísť," dodal.



Predaj pobytov na letnú sezóne 2025 vzrástol o 12 %, ukázali údaje DRV, pričom počet klientov sa zvýšil o 6 %. Nemci si čoraz častejšie rezervujú letnú dovolenku už začiatkom roka, povedal Fiebig.



Dovolenky s balíkom služieb do krajín východného Stredomoria, výletné plavby a dovolenky na dlhé vzdialenosti zaznamenali tento rok najväčší nárast, pričom Turecko je najobľúbenejšou destináciou s rezerváciami pobytov v hodnote 1,2 miliardy eur.



Okrem iných klasických destinácií, ako je Španielsko a Grécko, kde rezervácie prekonali tiež 1 miliardu eur, patria medzi 10 najvyhľadávanejších aj cenovo dostupnejšie destinácie ako Tunisko, Bulharsko a Egypt. "V ekonomicky náročných časoch už nie je toľko voľných peňazí, a to sa odráža aj na výbere destinácie," povedal Fiebig.



Podľa DRV Albánsko, partnerská krajina tohtoročného veľtrhu ITB, ako turistická destinácia prudko stúpa na popularite, pričom predaj pobytov v tomto roku vzrástol o 36 %.



Tieto údaje sú založené na tržbách nemeckých cestovných kancelárií a touroperátorov, bez údajov z webových stránok ako Airbnb a Booking.com.