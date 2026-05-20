Analýza: Nezamestnanosť klesá napriek utlmenému ekonomickému rastu
Po očistení o sezónne faktory sa miera nezamestnanosti medzimesačne znížila o 0,04 p.b. na 5,22 % (prepočet UniCredit Bank).
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Miera nezamestnanosti pokračovala v obnovenom trende pozvoľného poklesu aj v apríli a po zohľadnení sezónnych faktorov tak klesla už tretí mesiac v rade. Stalo sa tak aj napriek tomu, že počet novo evidovaných nezamestnaných v rámci hromadných prepúšťaní bol druhý najvyšší od pandémie. Upozornil na to analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák. Inštitút finančnej politiky vidí za vývojom do značnej miery aj legislatívne úpravy v oblasti dávok v nezamestnanosti.
„Miera (disponibilnej) nezamestnanosti počítaná ako podiel z ekonomicky aktívneho obyvateľstva podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v apríli klesla o 0,09 percentuálneho bodu (p.b.) na 5,14 %. Jej medziročný nárast sa spomalil z 0,39 p.b. na 0,31 p.b.,“ priblížil Koršňák. Približne polovica aprílového medzimesačného poklesu sa podľa analytika dá pripísať tradičným sezónnym faktorom. Po očistení o sezónne faktory sa miera nezamestnanosti medzimesačne znížila o 0,04 p.b. na 5,22 % (prepočet UniCredit Bank).
Nezamestnanosť nadol v apríli potiahli predovšetkým ekonomicky silnejšie regióny západného a severozápadného Slovenska - miera nezamestnanosti tu po očistení o sezónne vplyvy v apríli klesla o 0,03 p.b. na 4,04 %. Výraznejší pokles zaznamenali najmä Bratislava, Záhorie, stredné Považie, či okresy na Liptove. Naopak, miera nezamestnanosti v ekonomicky slabších častiach Slovenska už v apríli v priemere ďalej neklesala. Šariš, Abov, či Spiš síce zaznamenali nadpriemerné zlepšenie, avšak viaceré okresy v Novohrade, Gemeri, či okres Sobrance na Zemplíne vykázali opätovné zhoršenie. V priemere tak miera nezamestnanosti na juhu stredného a na východnom Slovensku v apríli ostala po očistení o sezónne faktory nezmenená na úrovni 8,05 %.
Domáci trh práce ostáva podľa Koršňáka stále relatívne napätý, čo by malo i v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať prípadný nárast miery nezamestnanosti, prevažne na úkor voľných pracovných miest v ekonomike. V dôsledku regionálnych i kvalifikačných štrukturálnych nerovnováh bude masívnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch viesť k prechodnému nárastu miery nezamestnanosti. Časť tohto nárastu by podľa analytika mohla mať i dlhodobý charakter a systematicky tak vychýliť mieru nezamestnanosti v ekonomike nad minuloročné jarné minimá.
