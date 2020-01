Analýza: Nezamestnanosť v Európe výraznejšie neklesá

Bratislava 20. januára (TASR) - Pokles miery evidovanej nezamestnanosti v Európskej únii (EÚ) sa v posledných mesiacoch zastavil, avšak nezamestnanosť ostala blízko historických miním. Podobný vývoj bol aj na Slovensku. Vyplýva to z najnovšej analýzy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, ktorú zostavila na základe údajov Eurostatu.



Nezamestnanosť v EÚ bola v novembri minulého roka ukotvená na historickom minime. V priemere bolo bez práce 6,3 % ekonomicky aktívnej populácie EÚ, pričom miera nezamestnanosti sa počas posledných šiestich mesiacov nezmenila.



Historicky najnižšiu nezamestnanosť v novembri vykázalo šesť z 28 krajín EÚ vrátane Slovenska či Nemecka. Nezamestnanosť vo viacerých ďalších krajinách sa však nachádzala len tesne nad historickým minimom vrátane Českej republiky.



Nezamestnanosť na Slovensku klesla vlani za posledný polrok už len nepatrne a v novembri ostala na historickom minime 5,7 %. Nižšiu nezamestnanosť ako Slovensko síce vykazuje stále až 16 krajín EÚ, napriek tomu je nezamestnanosť na Slovensku už nižšia ako priemer EÚ, a to o 0,6 p. b. "Vyššiu nezamestnanosť ako Slovensko totiž vykazuje viacero veľkých európskych krajín, akými sú Španielsko, Taliansko či Francúzsko. Jednoznačne najnižšia nezamestnanosť v EÚ je stále v susednej Českej republike. Výrazne podpriemernú nezamestnanosť však vykazujú aj ostatné krajiny regiónu, Poľsko (3,2 %), Maďarsko (3,5 %) či Nemecko (3,1 %).



Z analýzy banky vyplýva, že najvýraznejšie nad historickými minimami sa nezamestnanosť stále pohybuje v Grécku, ale aj v niektorých dalších krajinách juhu Európy, ktoré v posledných rokoch zápasili s vplyvmi dlhovej krízy. Ide o Španielsko, Taliansko, Cyprus. "Silnejší pokles nezamestnanosti v EÚ zaznamenalo už len Estónsko. Relatívne významnejší pokles nezamestnanosti za posledných šesť mesiacov zaznamenali aj Chorvátsko, Írsko, Rakúsko a Bulharsko," uvádza sa v analýze.



V 10 z 28 krajín EÚ, naopak, už nezamestnanosť nepatrne vzrástla. "Tento nárast bol však zvyčajne len zanedbateľný a skôr môžeme hovoriť o stabilizáciu nezamestnanosti v týchto krajinách," píše sa v analýze banky.



Najvýraznejšie vzrástla nezamestnanosť vo Švédsku. Mierne sa zvýšila aj vo viacerých dalších krajinách na severe Európy, pričom miestne trhy práce týchto krajín sa v tomto ekonomickom cykle, na rozdiel od väčšiny ostatných krajín EÚ, nepriblížili k historickým minimám.