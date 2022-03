ANALÝZA: Nízke ruské platy sú na tom pre vojnu na Ukrajine ešte horšie

Bratislava 19. marca (TASR) - Ruské priemerné platy boli oproti európskym výrazne nižšie už v minulosti a tieto mzdové rozdiely sa aktuálne výrazne prehĺbili. Ak by sa ruskí zamestnanci a zamestnankyne rozhodli zameniť si svoju výplatu na eurá, dostali by v súčasnosti o asi štvrtinu menej ako pred vypuknutím vojny na Ukrajine. Vyplýva to z aktuálnej analýzy medzinárodného portálu Paylab.com, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia.



Napríklad priemerný plat ruského výrobného operátora predstavoval ešte 20. februára tohto roka 367 eur v hrubom. Po vojne sa jeho hodnota prepadla takmer o 100 eur. Platy ruských operátorov výroby sú tak asi štyrikrát nižšie, ako je priemerný plat týchto zamestnancov na Slovensku.



Podobné platy ako výrobná pracovná sila majú v Rusku podľa analýzy aj ľudia na pozícii sekretár/ka. Kým pred vojnou išlo v prepočte o 365 eur, dnes je to už iba 268 eur v hrubom.



Oslabenie národnej meny možno sledovať aj v Českej republike, Poľsku a Maďarsku. "Oproti obdobiu pred vojnou na Ukrajine si pohoršili aj naši susedia patriaci do Vyšehradskej štvorky. Fakt, že spomedzi spoločenstva vidíme najvyššie priemerné zárobky v Českej republike, však tieto okolnosti nezmenili," informovala Profesia.



Hodnota ruských platov klesla aj v oblasti informačných technológií. Java programátor alebo programátorka v Rusku zarábal/a pred vojnou v prepočte takmer 1000 eur v hrubom. Hodnota tejto mzdy sa podľa Paylab.com za krátky čas prepadla o 263 eur hrubom a dnes predstavuje len 732 eur.



Nízke priemerné platy a následný obrovský prepad rubľa izolujú ruské obyvateľstvo od zvyšku sveta, upozornila Profesia. Ruským pracovníkom a pracovníčkam sa tak do budúcnosti výrazne komplikujú možnosti na zahraničné nákupy, cestovanie mimo krajiny alebo napríklad vyhliadky na štúdium v zahraničí.