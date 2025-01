ANALÝZA: Nižšia DPH na potraviny podľa reťazcov znížila pultové ceny

Bratislava 18. januára (TASR) - Znížená daň z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny od 1. januára tohto roka sa premietla do poklesu ich spotrebiteľských cien. Uviedli to pre TASR obchodné zväzy, ako aj oslovené obchodné reťazce. V ďalšom období však to, či ceny potravín budú napriek nižšej DPH rásť alebo nie, bude podľa nich závisieť od vplyvu konsolidácie na dodávateľov obchodu.



"Môžeme povedať, že v tejto prvej fáze efekt zníženia DPH bol, aj efekt zníženia cien, u množstva produktov. V druhej fáze, keď sa začne viac prejavovať konsolidačný balíček, vývoj bude závisieť od toho, ako dodávatelia budú schopní absorbovať náklady a nakoľko ich budú premietať do odbytových cien pre obchod. V každom prípade DPH bude mať aj vtedy protiinflačný charakter," povedal predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič.



Domáce obchodné siete združené vo Zväze obchodu (ZO) SR podľa jeho prezidenta Filipa Kasanu v plnom rozsahu premietli zníženú DPH do cien potravín. "Okrem toho vysoká miera konkurencie v rámci maloobchodu prirodzene tlačí ceny smerom nadol, čo sa prejavuje najmä pri veľkom množstve akciového tovaru s výraznými zľavami v ponuke všetkých obchodných reťazcov," vysvetlil prezident ZO SR.



Na ďalší cenový vývoj bude podľa Kasanu vplývať v trhovom prostredí množstvo faktorov. "Pokiaľ niektorí producenti potravín navýšili odbytovú cenu svojich výrobkov, či už z legislatívnych dôvodov alebo z dôvodu rastu iných nákladov, obchodníci na tieto cenové nárasty musia reagovať," zdôraznil Kasana.



Premietnutie zníženia DPH do koncových cien potravín potvrdili aj zahraničné obchodné reťazce. "Zníženú DPH sme do cien produktov premietli už v novembri, ako prví zo slovenských reťazcov. Ceny stoviek potravín sme znížili o 5 % hodnoty DPH, a to vo viacerých kategóriách. Keďže znížená DPH platí až od 1. januára, úsporu pre zákazníkov sme zafinancovali z vlastnej marže," uviedla Adriána Maštalircová z úseku komunikácie Lidl-u.



Billa Slovensko podľa slov jej hovorcu Mareka Kravjara korektne premietla všetky legislatívne zmeny ohľadom DPH platné od 1. januára 2025 do svojho celého sortimentu. "Precenili sme celé portfólio predávaného sortimentu, teda niekoľko tisíc produktov. Billa nateraz predajné ceny nezvyšovala," podčiarkol Kravjar.



Kaufland podľa vyjadrenia svojho odboru firemnej komunikácie preniesol nižšiu DPH na potraviny do cien a od 1. januára zlacnil tisícky výrobkov. "Pre mnohé slovenské rodiny je vianočné obdobie náročné na množstvo výdavkov, z ktorých sa v novom roku musia finančne spamätať, preto Kaufland už v decembri minulého roka znížil ceny pri 400 vybraných produktoch, a to nielen o plánovanú sadzbu DPH, ale v mnohých prípadoch až dvojnásobne," podčiarkol obchodný reťazec.



"Považujeme za samozrejmosť, že zníženú DPH na potraviny sme premietli do predajných cien. V Tescu sme sa rozhodli naviac investovať do stoviek obľúbených produktov našich zákazníkov cez aktuálnu kampaň, ktorá prebieha od 27. decembra minulého roka do konca januára. V tejto kampani sme znížili ceny tak, akoby boli bez DPH a tak pomáhame slovenským domácnostiam nakupovať lacnejšie," doplnila Mária Zerzanová, PR manažérka Tesco Stores SR.



Aj domáca maloobchodná sieť COOP Jednota podľa slov jej hovorkyne Jany Kuklovej, premietla znížené sadzby DPH do cien tovarov v súlade s legislatívnymi zmenami v úvode roka 2025. "Pod vplyvnom zmien DPH je citeľné zníženie cien, najmä pri základných a čerstvých potravinách," dodala Kuklová. Domáci reťazec COOP Jednota podľa nej zároveň ponúka zákazníkom množstvo tovarov s výrazne zníženou cenou nad rámec zníženej DPH.