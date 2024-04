ANALÝZA: Novela legislatívy pre obchodné reťazce nemá konečnú podobu

Bratislava 20. apríla (TASR) - Avizovaná novela legislatívy týkajúcej sa regulácie obchodných reťazcov či zavádzajúca pre ne osobitný odvod nemá ešte konečnú podobu. Uviedlo to pre TASR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ako aj obchodné zväzy.



"Ministerstvo pôdohospodárstva bude o legislatívnom návrhu rokovať s partnermi, prioritne s Ministerstvom financií (MF) SR a tiež s obchodnými reťazcami, aby sme sociálnym dialógom dospeli ku konkrétnej podobe riešenia," uviedla Veronika Daničová, hovorkyňa MPRV.



Zväz obchodu (ZO) SR nemá podľa jeho prezidenta Filipa Kasanu k dispozícii bližšie informácie k mediálne prezentovanému zámeru prípravy zákona o osobitnom odvode pre reťazce. "Vzhľadom na doterajšiu korektnú komunikáciu s rezortom pôdohospodárstva očakávame, že pokiaľ bude táto téma aktuálna, budeme oslovení za účelom prerokovania možných dosahov na obchodnú prax," priblížil Kasana.



Podobné informácie má aj Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO). "Nepoznáme zámer MPRV. Predpokladáme, že to bude obsahom práce pracovnej skupiny, ktorá vzniká k zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Chceme len podotknúť, že za dva roky nebol žiaden podnet na porušenie tohto zákona zo strany dodávateľov. A to napriek tomu, že je v platnosti generálna klauzula, na základe ktorej sa môže prešetriť aj to, čo nie je taxatívne uvedené v zákone," doplnil predseda SAMO Martin Krajčovič.



Ide podľa neho dnes o najprísnejšiu legislatívu regulujúcu obchodné vzťahy v Európe, výrazne nad požiadavky EÚ. Niektoré zásahy štátu boli dokonca v rozpore s európskym právom a na základe vyšetrovania Európskej komisie museli byť odstránené.



Možné zavedenie odvodu považuje Krajčovič za rozpor s tvrdením premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že sa nebudú prijímať opatrenia, ktoré by zhoršili sociálny štandard ľudí na Slovensku. "Osobitné zdanenie je ako forma DPH a podľa skúsenosti z minulosti alebo z Maďarska má negatívny dosah na ceny potravín, mzdy zamestnancov, investície a domácu produkciu," podčiarkol.



Navyše by odvod podľa Krajčoviča bol aj v rozpore s dvoma analýzami MF SR, prijatých vládou, ktoré ukázali, že obchodníci ako jediní tlmili rast cien potravín, znížili nielen maržu, ale aj reálny zisk. "Ceny porovnávaných produktov podľa marcovej analýzy MF SR sa buď zhodujú, alebo sú dokonca nižšie ako v Česku či Maďarsku. Záver oboch analýz neodporúča žiadne regulačné opatrenia, pretože vývoj je pozitívny," upozornil predseda SAMO.



"Aj z našich interných dát, ktoré sme verejne prezentovali, vyplýva, že inflácia sa nielen znižuje, ale pri viacerých kategóriách, najmä z čerstvých potravín, sa postupne preklápame do deflácie. Akékoľvek zdanenie potravín takouto formou môže tento trend nielen zastaviť, ale aj otočiť," dodal Krajčovič.



Premiér Fico po kontrolnom dni na agrorezorte 9. apríla oznámil, že MPRV pripravuje legislatívu týkajúcu sa obchodných reťazcov. "Pripravuje sa nový zákon, ktorý bude stanovovať podmienky, pokiaľ ide o obchodné reťazce. Prichádzajú do SR ďalšie obchodné reťazce, čo je najlepší spôsob znižovania cien potravín, pretože miera konkurencie bude veľmi vysoká," povedal predseda vlády.



MPRV podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) robí všetko pre to, aby sa obchodné reťazce správali v SR tak, ako sa správajú aj vo svojich domovských krajinách a aby na Slovensku nezarábali toľko, koľko zarábajú. "Minulý týždeň sme posunuli na MF SR náčrt potenciálneho návrhu zákona o odvode pre obchodné reťazce. Budeme diskutovať s obchodnými reťazcami a hľadať riešenia, aby reťazce ukázali ústretovosť voči spotrebiteľom v kontexte vysokých cien potravín," uzavrel po rokovaní s premiérom Takáč.