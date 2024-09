Analýza: O kúpe elektromobilu reálne uvažuje 43 % Európanov

Bratislava 1. septembra (TASR) - Kúpa automobilu je po bývaní zväčša druhou najväčšou investíciou, pri výbere treba zvažovať nielen samotnú cenu, ale aj prevádzkové náklady. Práve tie sú dôvodom, prečo už 43 % Európanov reálne uvažuje o kúpe elektromobilu. Napriek tomu sa 56 % záujemcov obáva vysokej obstarávacej ceny, 39 % nedostatočného nájazdu a 35 % problémov s nabíjaním. Z výdrže batérie má obavy 62 % záujemcov o elektrické auto. Vyplýva to z analýzy skupiny AURES Holdings, ktorá prevádzkuje sieť autocentier AAA Auto a Mototechna. Medzinárodná sieť autocentier tento rok predala už 472 elektromobilov, čo je dvakrát viac ako vlani za rovnaké obdobie.



"Rekordný predaj čisto elektrických áut potvrdzuje stále sa zvyšujúci záujem na sekundárnom trhu. Z európskych štatistík vieme, že 43 % ľudí o kúpe elektromobilu aspoň uvažuje. Viac ako polovica z nich sa obáva vysokej ceny. Priemerný kupujúci v EÚ počíta s tým, že za elektromobil minie viac ako 30.000 eur, do tejto hranice sa zmestí len minimum nových elektroáut. Väčšina populácie na takú vysokú hranicu nedosiahne, a preto si musí vybrať ojazdené," uviedol Petr Vaněček, spoločný generálny riaditeľ skupiny AURES Holdings.



Okrem vysokej ceny sa zákazníci obávajú aj nedostatočnej výdrže batérie, a to v prípade ojazdených áut dokonca až 62 %. Pritom moduly batérie bývajú často v záruke do osem rokov veku vozidla alebo 160.000 najazdených kilometrov, pokiaľ sú splnené základné parametre, ako je aj každoročná servisná prehliadka.



"Pri elektromobiloch je ďaleko riskantnejšia kúpa vozidla od súkromníka, pretože si sami reálny stav nezistíte. Ani sám predávajúci to nemôže vedieť presne. Dôležité sú pre nás dve kritériá. Prvým je zdravie batérie alebo State of Health (SoH), ktoré sa načíta z riadiacej jednotky vozidla. Druhým kritériom je Aviloo skóre, ktoré zohľadňuje históriu nabíjania batérie, históriu jázd auta, zisťuje teplotne a napäťovo nevyvážené moduly akumulátora, plus množstvo ďalších parametrov," doplnil.



Dobíjanie je podľa neho jedným zo zásadných kritérií pri výbere elektromobilu. Ak má zákazník doma fotovoltickú elektráreň, tak by mal zvážiť zaobstaranie si elektromobilu ako prvého auta do rodiny. Pokiaľ doma fotovoltiku zákazník nemá, treba nabíjať v noci. Vďaka vlastníctvu elektromobilu môže dostať dvojtarifnú sadzbu, a teda celú noc nabíjať elektromobil z takzvaného nočného prúdu.



Ďalšou možnosťou je verejná dobíjacia sieť. Najlacnejšie je pomalšie striedavé AC nabíjanie. Elektromobil sa nabije cez noc. Ďalším variantom je rýchlejšie DC nabíjanie. Toto nabíjanie je špecifické tým, že najrýchlejšie prebieha od 0 do asi 80 % kapacity batérie, ďalšie nabíjanie nie je energeticky ani ekonomicky výhodné. Najrýchlejším typom nabíjania je UFC (ultra fast charger). Toto nabíjanie je cenovo najnáročnejšie. Auto sa plne nabije väčšinou za 35 až 45 minút.