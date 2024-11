Analýza: O prácu na Slovensku je tento rok rekordný záujem

Bratislava 24. novembra (TASR) - Na Slovensku je tento rok rekordný záujem o prácu, najviac v administratíve. Zamestnávateľom prišlo na zverejnené inzeráty cez pracovný portál Profesia.sk od januára do 17. novembra viac ako štyri milióny reakcií. Vyplýva to z analýzy portálu, ktorý prevádzkuje spoločnosť Alma Career.



"Počet reakcií na pracovné ponuky na Profesia.sk už v októbri prekonal dáta za celý minulý rok. Za desať mesiacov tohto roka prišlo cez pracovný portál zamestnávateľom 3,836 milióna reakcií, čo je o vyše 120.000 viac ako za vlaňajšok. Aktuálne sa už celkový počet reakcií dostal cez hranicu štyroch miliónov," uviedla PR manažérka spoločnosti Ľubica Melcerová.



V tomto roku bolo v priemere na jednu ponuku 20 reakcií. Takýto počet nebol podľa nej dosiahnutý iba v dvoch mesiacoch, a to v apríli a máji, keď bolo na portáli najviac zverejnených ponúk. Zvýšený záujem o inzeráty bol najmä v septembri, na jeden v priemere reagovalo 23 ľudí.



Melcerová spresnila, že najlákavejšou oblasťou je práca v administratíve, kde v priemere na jeden inzerát odpovedá 41 ľudí. O reakciu menej prichádza na ponuky z marketingu. Viac ako 30 osôb priemerne reaguje na pozície z oblasti žurnalistiky, prekladateľstva a tlmočníctva, ľudských zdrojov a vrcholového manažmentu.



Z analýzy takisto vyplynulo, že spomedzi pozícií, na ktoré bolo tento rok zverejnených 50 a viac ponúk, je najväčší záujem o prácu zberača alebo zberačky. Na jedno takéto pracovné miesto v priemere reagovalo 87 ľudí. Približne 70 reakcií prichádzalo aj na ponuky špecialistov, editorov, vizualistov či práce so sociálnymi sieťami. Rovnako atraktívne sú pre uchádzačov aj profesie knihovníkov, regionálnych manažérov, hostesiek a sekretárov.



Najatraktívnejšia je kombinácia práce v administratíve vykonávanej na diaľku, na jeden takýto inzerát prichádza tento rok v priemere vyše 280 reakcií. Po ponukách na tzv. remote prácu je celkovo veľký dopyt. "Tento rok ich bolo na Profesia.sk zverejnených zatiaľ 4560 a priemerný počet reakcií presahuje 100. Profesie, pri ktorých treba cestovať, zaujmú v priemere 26 ľudí, tie, pri ktorých treba byť prítomný na pracovisku, 19 uchádzačov. Ponuky s hybridnou formou práce zaujmú v priemere 16 ľudí," uzavrela Melcerová.