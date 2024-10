ANALÝZA: Obchodná vojna medzi USA a EÚ by najviac zasiahla Nemecko

Berlín 24. októbra (TASR) - Nemecko najtvrdšie zasiahne prípadná obchodná vojna medzi USA a Európou, ak sa americkým prezidentom stane Donald Trump. Vyplýva to z analýzy nemeckého ekonomického inštitútu IW, podľa ktorej sa silný priemysel v Nemecku stane zraniteľným. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Trump v rámci opatrení na podporu výroby v USA avizoval plány na plošné clá vo výške 10 % až 20 % na prakticky všetok dovoz, ako aj clá vo výške 60 % alebo viac na tovar z Číny.



Podľa IW, ak by Trumpova administratíva uvalila na dovoz z Európskej únie (EÚ) clá vo výške 20 % a blok by na to reagoval odvetnými krokmi, hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny by v rokoch 2027 a 2028 klesol o 1,3 % a v Nemecku o 1,5 %.



Vplyv na ekonomiku USA by bol miernejší, keďže dovoz by sa znížil viac ako vývoz, čo by sa pozitívne premietlo do obchodnej bilancie USA.



Podľa Medzinárodného menového fondu bude Nemecko, najväčšia európska ekonomika, tento rok jedinou krajinou skupiny G7 (najvyspelejších ekonomík sveta), ktorej výkon klesne dva roky po sebe. Obchodný konflikt s USA by tvrdo zasiahol nemecký priemysel, keďže Spojené štáty tento rok predbehli Čínu a stali sa najväčším obchodným partnerom Nemecka.



"Polovica hospodárskeho rastu Nemecka vždy pochádza z exportu a keď sa pozriete na to, čo sa deje vo svete, musíte povedať, že tento pilier čelí útokom," povedal nemecký minister hospodárstva Robert Habeck začiatkom októbra.



Nemecký export sa v roku 2023 znížil o 0,3 % v dôsledku slabého globálneho dopytu a geopolitického napätia. Vláda v tomto roku očakáva jeho pokles o 0,1 %.



Štúdia makroekonomického inštitútu Hans-Böckler Foundation ukazuje, že 20-percentné clá by mohli znížiť produkciu v Nemecku o jeden percentuálny bod v prvých dvoch rokoch od zavedenia.



Nemecký priemysel, pilier nemeckého ekonomického modelu, je pritom už roky v útlme a jeho oživenie je v nedohľadne.



Aj pri clách len vo výške 10 % by nemecká ekonomika utrpela v dôsledku neistoty, ktorú vytvárajú, povedal Jürgen Matthes z IW.



"Jedným z hlavných problémov nemeckej ekonomiky v súčasnosti je slabosť investícií a tiež neochota konzumovať, pretože ľudia majú pocit neistoty," dodal.