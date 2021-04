Analýza: Obchody po mesiacoch obmedzení nebudú mať núdzu o zákazníkov

Bratislava 14. apríla (TASR) – Zmiernenie pandémie ochorenia COVID-19 umožnilo od budúceho týždňa po takmer štyroch mesiacoch otvorenie kamenných obchodov. Tie by po znovuotvorení nemali mať v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch núdzu o zákazníkov. Vzhľadom na relatívne prijateľný prepad ekonomiky a rast nezamestnanosti bol pokles tržieb v uplynulých mesiacoch spôsobený najmä tým, že ľudia nemali kde nakupovať, uviedla analytička Wood & Company Eva Sadovská.



"Klasické nakupovanie zákazníkom chýba. Ani vylepšené online kanály nezabezpečili obchodníkom obvyklé tržby," uviedla Sadovská. Maloobchod na Slovensku zaznamenal v januári medziročný pokles tržieb o 16,8 % a vo februári o 14,7 %. Tieto prepady maloobchodných tržieb boli zároveň výraznejšie ako počas prvej vlny pandémie.



Pre veľkú skupinu spotrebiteľov je podľa analytičky aj naďalej kľúčovým kontakt s predajcom, tovar chcú pred nákupom vidieť, ohmatať či vyskúšať. U mnohých spotrebiteľov je prioritou mať zakúpený tovar k dispozícii ihneď. "Navyše, malé položky sa zákazníkom neoplatia nakupovať online pre poplatky za balenie a doručenie," upozornila Sadovská.



Na nakupovanie a míňanie Slovákov vplýva aj ekonomický vývoj v krajine a s ním súvisiaca situácia na trhu práce. Pôvodné odhady o dramatickom prepade hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny sa nenaplnili a vlani slovenská ekonomika zaznamenala medziročný pokles HDP o prijateľných 5,2 %, vzhľadom na okolnosti. Pre tento rok už odhady Národnej banky Slovenska (NBS) hovoria o jeho opätovnom raste až na úrovni piatich percent.



NBS zároveň odhaduje, že miera nezamestnanosti sa ešte v prvom polroku 2021 zvýši, keďže k nezamestnaným pribudnú ľudia prepustení počas druhej vlny pandémie. Od druhej polovice tohto roka by už ale malo prísť k opätovnému poklesu počtu nezamestnaných. Dobrou správou podľa analytičky je, že najväčší pracovný portál len prednedávnom zverejnil údaje o rastúcom trende zverejnených pracovných ponúk. "Predpokladáme preto, že po znovuotvorení by kamenné obchody nemali mať v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch núdzu o zákazníkov. Tí, ak aj v uplynulých mesiacoch míňali menej, tak skôr preto, že nemali kde a ani nie tak preto, že nemali za čo," dodal Sadovská.