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Analýza: Objem doplatkov na OZE a KVET dosiahol vlani 275 miliónov eur
Zavedené výkupné ceny sa odvíjali od investičnej náročnosti technológií v čase ich zapojenia do systému.
Autor TASR
Bratislava 5. júla (TASR) - Celkový objem doplatkov na podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) dosiahol v roku 2025 úroveň 275,13 milióna eur. Vyplýva to z analýzy údajov o doplatkoch, ktoré sú zverejnené na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Najväčšia časť finančnej podpory smerovala do fotovoltiky.
Z hľadiska jednotlivých subjektov získal najvyššiu celkovú podporu štátny MH Teplárenský holding, ktorý pod sebou spája mestské teplárne. Za svoje zariadenia zinkasoval dokopy 16,06 milióna eur. V rebríčku jednotlivých energetických zariadení zaznamenala najvyšší samostatný doplatok plynová turbína s výkonom 58 megawattov v bratislavskom Novom Meste, na ktorú bol spoločnosti PPC Energy vyplatený doplatok vo výške 12,09 milióna eur.
Najpočetnejšou skupinou dotovaných zdrojov na Slovensku sú fotovoltické elektrárne. Celkovo 1627 zariadení získalo dokopy 115,20 milióna eur, čo je 41,87 % z celkovej sumy doplatkov. Druhým najsilnejším sektorom sú zariadenia KVET a zdroje využívajúce biomasu, ktoré dokopy dostali 106,17 milióna eur (38,59 %).
Takmer pätinu doplatkov získali bioplynové stanice, kde 82 zariadení rozdelilo doplatky vo výške 52,73 milióna eur. Malé vodné elektrárne, ktorých je v systéme evidovaných 111, dostali 1,02 milióna eur, čo predstavuje 0,37 % z vyplatených doplatkov.
Systém, ktorý fungoval v rokoch 2009 až 2018, garantoval výrobcom energie z OZE a KVET pevné ceny za výkup elektriny počas 15 rokov, pričom rozdiel oproti nižšej trhovej cene im štát kompenzuje formou doplatku. Tieto doplatky sú súčasťou Tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorú spotrebitelia vrátane domácností a podnikov uhrádzajú v koncových cenách elektrickej energie.
Zavedené výkupné ceny sa odvíjali od investičnej náročnosti technológií v čase ich zapojenia do systému. Najvyššie sadzby, presahujúce 400 eur za megawatthodinu, tak získali predovšetkým solárne zariadenia na začiatku fungovania systému.
Z hľadiska jednotlivých subjektov získal najvyššiu celkovú podporu štátny MH Teplárenský holding, ktorý pod sebou spája mestské teplárne. Za svoje zariadenia zinkasoval dokopy 16,06 milióna eur. V rebríčku jednotlivých energetických zariadení zaznamenala najvyšší samostatný doplatok plynová turbína s výkonom 58 megawattov v bratislavskom Novom Meste, na ktorú bol spoločnosti PPC Energy vyplatený doplatok vo výške 12,09 milióna eur.
Najpočetnejšou skupinou dotovaných zdrojov na Slovensku sú fotovoltické elektrárne. Celkovo 1627 zariadení získalo dokopy 115,20 milióna eur, čo je 41,87 % z celkovej sumy doplatkov. Druhým najsilnejším sektorom sú zariadenia KVET a zdroje využívajúce biomasu, ktoré dokopy dostali 106,17 milióna eur (38,59 %).
Takmer pätinu doplatkov získali bioplynové stanice, kde 82 zariadení rozdelilo doplatky vo výške 52,73 milióna eur. Malé vodné elektrárne, ktorých je v systéme evidovaných 111, dostali 1,02 milióna eur, čo predstavuje 0,37 % z vyplatených doplatkov.
Systém, ktorý fungoval v rokoch 2009 až 2018, garantoval výrobcom energie z OZE a KVET pevné ceny za výkup elektriny počas 15 rokov, pričom rozdiel oproti nižšej trhovej cene im štát kompenzuje formou doplatku. Tieto doplatky sú súčasťou Tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorú spotrebitelia vrátane domácností a podnikov uhrádzajú v koncových cenách elektrickej energie.
Zavedené výkupné ceny sa odvíjali od investičnej náročnosti technológií v čase ich zapojenia do systému. Najvyššie sadzby, presahujúce 400 eur za megawatthodinu, tak získali predovšetkým solárne zariadenia na začiatku fungovania systému.