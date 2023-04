ANALÝZA: Objem online obchodu v SR sa v prvom kvartáli znížil o 12 %

Bratislava 5. apríla (TASR) - Slovenský sektor internetových obchodov (e-commerce) sa v prvom kvartáli oproti minuloročnému podľa očakávaní prepadol. Výsledná hodnota poklesu o 12 % je význačná, avšak vývoj po niekoľkých mesiacoch naznačuje rast v budúcom kvartáli. V stredu o tom informovala manažérka komunikácie nákupného poradcu a cenového porovnávača Heureka.cz Lucie Dlouhá na základe analýzy eCommerce Insider z údajov Heureky.



Prekvapujúcim skokanom je podľa nej toaletný papier s nárastom o 405 %. "Prepadákom sú sporáky na tuhé palivá s poklesom 77 %, ktorých predaj vyskočil minulý rok v spojitosti s rizikom energetickej krízy," uviedla Dlouhá.



Na trhu sa vo februári objavili známky oživenia a zvýšený záujem zákazníkov o online nákupy pokračoval aj v marci. Stále to však nie sú čísla ako z minulých rokov, hovorí CEO cenového porovnávača a skupiny Heureka Group Tomáš Braverman. Dodal, že ľudia sú opatrní a väčšina z nich nakupuje predovšetkým nutný tovar.



Medzi desiatich najväčších skokanov sa dostali aj ďalšie tri produkty dennej spotreby z drogérie. Sú to prípravky do umývačky riadu (250 %), prášky na pranie (93 %) a aviváže (72 %). Medzi skokanmi sú aj voľnopredajné lieky, hovorí Braverman. "E-commerce je dnes plnohodnotným spotrebiteľským trhom, ktorý má stále priestor na výrazný rast," zhodnotil.



"Mnohí zákazníci sa po skončení pandemických opatrení nevrátili do kamenných predajní a hľadajú najlepšie cenové ponuky svojich obľúbených produktov na internete. Svedčí o tom aj medziročný rast krmív pre domácich miláčikov (20 %), pričom najvýraznejšie narástli krmivá pre mačky (46 %)," dodáva CEO.



Priemerná hodnota objednávky v SR je 64 eur. V porovnaní s minuloročnými hodnotami, kde bola priemerná hodnota objednávky približne 70 eur, ide o pokles 9 %.



"V Česku je aktuálne priemerná výška objednávky 59 eur. Čím je online nakupovanie v krajine populárnejšie a dostupnejšie, tým viac ho využívame aj na menšie nákupy. Preto za klesajúcou priemernou cenou objednávky netreba hľadať žiadne negatíva," hovorí Braverman.



Slovenské e-shopy dosiahli najlepší výsledok za posledné štyri roky, zákaznícka spokojnosť je 95,5 %. "Aj keď ide o vynikajúci výsledok, medzikvartálne zmeny sú na úrovni len pár percent," uviedla Dlouhá.



"Miera spokojnosti s e-shopmi ukazuje dlhodobú spokojnosť zákazníkov so službami e-shopov. Vysoká a zároveň rastúca konkurencia v slovenskom e-commerce vytvára silný tlak, z ktorého ťaží predovšetkým spotrebiteľ," hovorí Braverman.



"Slovenské aj české e-shopy poskytujú skutočne špičkový servis a služby. Služby ako same day delivery, vynesenie tovaru na poschodie alebo možnosť vybrať si zo siete tisícov výdajných miest nie sú vo svete štandardom," dodal CEO.



"S výhľadom do budúcnosti predpokladáme, že apríl bude zlomovým obdobím a ľudia sa k online nakupovaniu vrátia. Väčšina už bude mať za sebou vyúčtovanie zimnej sezóny, čo im uvoľní ruky a uľahčí rozhodovanie pri online nákupoch," predikuje Braverman.



Porovnávač očakáva, že v máji sa trh vráti do normálu. Uvedený sektor má v SR podľa Bravermana veľký priestor rásť.