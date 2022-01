Analýza: Objem platieb v e-shopoch pokoril rekord

Bratislava 14. januára (TASR) - Objem platieb v e-shopoch pokoril rekord. Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka priniesli novembrové a decembrové dáta za platby klientov pozitívnu správu pre internetových obchodníkov, keď pokorili rekord v počte aj objeme.



Prvýkrát presiahol mesačný počet platieb klientov banky v e-shopoch hranicu jedného milióna v sume viac než 100 miliónov eur, čomu pomohla najmä pandemická situácia. Tá obmedzila aj predvianočnú nákupnú turistiku do všetkých okolitých krajín.



Internetové obchody získavali na význame v čase nástupu pandémie nového koronavírusu. Ich obľúbenosť u spotrebiteľov odvtedy vzrástla. Horňák uviedol, že hlavnou príčinou je pandemická situácia, kde úrady v snahe znížiť mobilitu obmedzujú kamenné prevádzky a spotrebitelia tak hľadajú iné spôsoby nakupovania.



"V posledných mesiacoch sa reštrikcie čoraz viac vzťahujú iba na nezaočkovaných, čo pri nízkej miere zaočkovanosti opäť nahráva internetovým obchodníkom. Tí si počas pandémie prešli náročnú cestu, v ktorej ich čakalo zvládnutie náporu objednávok, prijímanie nových zamestnancov či zefektívňovanie procesov. Vo výsledku tak zažívame intuitívnejšie nakupovanie s krátkou dodacou lehotou a procesmi prispôsobenými potrebám zákazníkov," pokračoval Horňák.



Prvý rekord v objeme platieb v internetových obchodoch bol prelomený v marci minulého roka v dôsledku pandemickej situácie. Objem zaplatených peňazí bol v internetových obchodoch o tri štvrtiny vyšší než v marci 2020 a viac než trojnásobný oproti marcu 2019.



Zlepšenie pandemickej situácie v letnom období prinieslo aj uvoľnenie opatrení a spotrebitelia sa tak vrátili vo väčšej miere aj do kamenných prevádzok, v dôsledku čoho objem platieb v e-shopoch niekoľko mesiacov klesal. Aj vtedy však dosahoval asi 1,5-násobok objemu platieb spred pandémie. Mnoho Slovákov si tak vyskúšalo nakupovanie cez internet prvýkrát práve počas pandémie a tento spôsob nakupovania v určitých situáciách využívali aj naďalej.



Platby kartou na predajniach potvrdzujú predpoklady, že Slováci ostávali častejšie nakupovať či dovolenkovať doma. Počas celého roka bol objem platieb v slovenských obchodoch vyšší než v predkrízovom roku 2019, zároveň bol objem platieb v zahraničí počas celého roka výrazne nižší. Lepšia pandemická situácia a širšie možnosti vycestovania spôsobili, že objem platieb v zahraničí sa v letných mesiacoch priblížil k predkrízovému roku, no jeho objemy nedosiahol.



"Vianočné obdobie bolo poznačené zhoršenou pandemickou situáciou nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Aj preto Slováci buď volili nákup vianočných darčekov cez internet, alebo nakupovali na Slovensku počas obdobia uvoľnenejších opatrení. Zahraničná nákupná turistika bola síce silnejšia než v roku 2020, no zďaleka nedosahovala predkrízové hodnoty," konštatoval Horňák.