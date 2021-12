Analýza: Objemy platieb kartou výraznejšie poklesli

Bratislava 30. decembra (TASR) - Objemy platieb kartou výraznejšie poklesli po zavedení prísnejších opatrení na prelome novembra a decembra. Tie priniesli aj dočasné zatvorenie niektorých druhov prevádzok, čo obmedzilo možnosti nakupovania v kamenných obchodoch. Výrazné poklesy teda boli zaznamenané v predajniach s obuvou a oblečením, domácimi potrebami či v predajniach s voľnočasovým tovarom. Uviedol to analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



Predvianočné obdobie neprinieslo výraznejšie prekvapenie v štruktúre platieb. Ako vianočné darčeky Slováci stále volia najmä voľnočasový tovar, ako športové potreby, knihy, no patria sem aj hračky, pri ktorých bol v hračkárstvach medziročný nárast v objemoch platieb na úrovni 13 %. "Už záver minulého roka však priniesol vysoký nárast objemu platieb v tejto kategórii, čo ovplyvňuje medziročné porovnávanie. Pri platbách za oblečenie a obuv bol nárast asi 10 %, v kategórií starostlivosti boli platby vyššie asi o štvrtinu," komentoval Horňák.



Platby za dovolenky a cestovanie boli v predvianočnom období medziročne viac než dvojnásobne vyššie ako v závere minulého roka, avšak ovplyvnené veľmi nízkou bázou. Rolu v tomto prípade zohráva aktuálna pandemická situácia a prijaté opatrenia, ako aj prichádzajúca sezóna, čo má vplyv na rozhodovanie spotrebiteľov. "Tradične objem platieb v tejto kategórii rastie tesne pred Vianocami, napríklad pri kupovaní zážitkových darčekov či zimných dovoleniek. Okrem toho pristupujú v súčasnosti mnohé hotely k zakúpeným pobytom veľmi flexibilne, a preto sa zákazníci nemusia obávať straty peňazí, čo taktiež predstavuje pozitívny impulz. Vo všeobecnosti však platby v tejto kategórii ostávajú veľmi nízke a cestovný ruch je pandémiou stále výrazne zasiahnutý," pokračoval Horňák.



Obmedzené možnosti nakupovania v maloobchodných prevádzkach preniesli spotrebiteľov do online priestoru. "Pri špecifickom pohľade na platby v e-shopoch vidíme tradičnú sezónu, ktorá v predvianočnom období tlačí objemy platieb výrazne nahor. Kombinácia pandemických opatrení a zmeneného spotrebiteľského správania priniesla zvýšenie objemu platieb v e-shopoch medziročne o 40 %," komentoval Horňák. Výraznejší medziročný rast zaznamenali potreby do domácností a voľnočasový tovar. Záujem spotrebiteľov o online nákupy bol vyšší, keďže však ide o nominálne vyjadrenie, istú úlohu zohrávajú aj vyššie ceny niektorých druhov tovarov. Aj vzhľadom na tento vývoj je podľa Horňáka takmer isté, že platby v decembri napokon prelomia marcový rekord objemu platieb v internetových obchodoch.