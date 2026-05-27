Analýza: Obľúbené modely ojazdených áut sa nemenia
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Najobľúbenejšie modely ojazdených áut na Slovensku jazdia prevažne na benzín či naftu, ale modely, ktorých predaje za posledné roky narástli o stovky percent, sú z veľkej časti elektrické. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Aures Holding, prevádzkovateľa autocentier AAA Auto a Mototechna.
Najpredávanejším modelom na Slovensku je dlhodobo Škoda Octavia, ktorú si už tento rok kúpilo viac ako 13.000 ľudí. Priemerne stála tesne pod 8400 eur, mala najazdených skoro 209.000 kilometrov a vek 11 rokov. Druhým najúspešnejším modelom v počte predaných kusov je Volkswagen (VW) Golf, ktorý tento rok kúpilo 6302 ľudí. Najlacnejším modelom v prvej desiatke je Škoda Fabia s priemernou cenou 3851 eur, najdrahším je BMW M5 za 15.567 eur.
Medzi modely s najväčším nárastom oproti prvým piatim mesiacom roku 2023 patrí Tesla Model 3, ktorej sa tento rok predalo 690 kusov v porovnaní s 88 kusmi v roku 2023. Druhým v poradí je Cupra Formentor s 576 predanými kusmi, kým v roku 2023 sa ich predalo 35. Tretím je VW ID.4, ktorého sa predalo 557 kusov oproti 19 kusom v roku 2023. Cupra je jediným autom z tohto rebríčka, ktoré jazdí na benzín, prípadne je v prevedení plug-in hybrid. Ostatné modely sú elektrické. Výrazný rozdiel oproti klasickým jazdeným autám je v ich prípade v oveľa mladšom veku (tri až päť rokov), no i v priemernej cene, ktorá sa pohybuje od 24.723 eur u ID.4 po 34.432 eur pri Tesle Model Y.
„Sledujeme, že záujem motoristov o moderné batériové autá na sekundárnom trhu prudko rastie. Hoci ešte dosahujú podiel len v niekoľkých percentách, ten kontinuálne stúpa a tento trend je nezvratný. Prispieva k tomu aj fakt, že batérie elektromobilov si aj po rokoch zachovávajú veľmi dobrý stav,“ zhodnotila generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová. Dodala, že meranie zdravia batérií elektromobilov a hybridov pred ich výkupom v autocentrách väčšinou ukázalo hodnoty od 90 do 100 %.
