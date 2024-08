ANALÝZA: Obmedzenie prepravy plynu zásobovanie neohrozí, cenu však áno

Bratislava 10. augusta (TASR) - Slovensko má pre prípad zastavenia prepravy ruského zemného plynu cez Ukrajinu dostatok alternatívnych trás na dodávky a energetická bezpečnosť nie je ohrozená. Výraznejšie problémy by nemalo spôsobiť ani ohlásené zníženie kapacity prepravy plynu z Nemecka do Česka, cez ktoré by mohol na Slovensko prúdiť napríklad plyn dovážaný do Európy LNG tankermi. Vyplýva to z vyjadrení odborníkov oslovených TASR. Úplné nahradenie ruského plynu však zvýši jeho cenu pre odberateľov.



Najväčší dodávateľ plynu na Slovensku - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) - sa na možnosť zastavenia toku ruského plynu pripravuje už niekoľko rokov a reaguje aj na obmedzenie kapacity plynovodu z Nemecka. "Aj preto sme sa na túto situáciu pripravili včasným nákupom prepravnej kapacity z Nemecka na Slovensko. Okrem toho vieme zabezpečiť prepravnú kapacitu z Maďarska, Rakúska či, vďaka dobrej práci našich kolegov v dcérskej spoločnosti eustream, už aj z Poľska na Slovensko," uviedol hovorca SPP Ondrej Šebesta. SPP podľa neho garantuje zákazníkom bezpečné dodávky plynu v akejkoľvek situácii.



O plánovanom obmedzení kapacity plynovodu z Nemecka informoval v desaťročnom pláne rozvoja prepravnej sústavy český prepravca plynu NET4GAS. Upozornil, že nemecký prevádzkovateľ siete Gascade od začiatku októbra obmedzí garantovanú kapacitu odovzdávacej stanice Brandov v Krušných horách na 268,8 gigawatthodiny (GWh) denne. Táto kapacita stačí pre zásobovanie Česka, no už nie ďalších krajín vrátane Slovenska.



"Zásobovanie celého regiónu (ČR, SR, AT) iba v smere z Nemecka by vzhľadom na výšku dostupných technických kapacít bolo veľmi komplikované," skonštatoval hovorca slovenského prepravcu plynu eustream Pavol Kubík.



Aktuálny vývoj v oblasti plynárenstva v Európe vrátane tohto prípadu podľa neho potvrdzuje mimoriadnu správnosť rozhodnutí eustreamu investovať do obojstranných prepojení so všetkými okolitými krajinami. "Aj vďaka týmto investíciám dnes majú regionálni dodávatelia omnoho lepšie možnosti účinne diverzifikovať svoje portfólia. Napriek tomu je zrejmé, že úplné zastavenie tranzitu cez Ukrajinu nie je bez rizík a bude mať negatívne dosahy na náš trh," dodal Kubík.



Analytik portálu energieprevás.sk Jozef Badida predpokladá, že nemecký operátor plynovodu pravdepodobne presúva voľné kapacity tam, kde je o ne záujem. "Samozrejme, takýto krok znižuje príležitosti pre obchodníkov v ČR či SR, ale na druhej strane vylepšuje pozíciu slovenského prepravcu eustream na väčšie využitie jeho kapacít. Aktuálne naša energetická bezpečnosť nie je ohrozená, ale v budúcnosti nám táto kapacita môže chýbať," upozornil Badida.



Šebesta priblížil, že pre SPP bude v prípade potreby alternatívnymi trasami fyzicky prúdiť plyn z piatich obchodných diverzifikačných zmlúv na nákup plynu z iného ako ruského zdroja. SPP ich má uzatvorené so spoločnosťami BP, ExxonMobil, Shell, ENI a RWE. "Okrem toho máme už teraz v podzemných zásobníkoch na Slovensku naplnenú kapacitu pre našich zákazníkov na takmer 85 %," dodal.



Diverzifikácia dodávok zemného plynu ale má svoju cenu. SPP odhaduje, že v prípade prerušenia dodávok od ruského Gazpromu by nahradenie jeho celého objemu a preprava na Slovensko zvýšila náklady o 140 miliónov eur. "Rozdiel spôsobujú najmä tranzitné poplatky, pričom ešte nepoznáme ich finálnu výšku. Zároveň prerušenie dodávok zemného plynu bude mať zákonite za následok aj nárast cien na veľkoobchodných trhoch, a to najmä v našom regióne, ktorý je na dodávkach komodity z Ruska ešte stále významne závislý," dodal Šebesta.