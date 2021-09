Analýza: Od roku 2019 sa do likvidácie dostalo takmer 2000 firiem

Bratislava 14. septembra (TASR) – Za posledného dva a pol roka skončilo v likvidácii 1881 firiem pôsobiacich na slovenskom trhu. Drvivú väčšinu z nich tvorili spoločnosti s ručením obmedzeným a túto formu zániku si zvolilo až 1496 z celkového počtu subjektov. Najčastejšie zanikali spoločnosti z Bratislavy a tie, ktoré pôsobili na trhu najkratšie. Vyplýva to z aktuálnej analýzy poradenskej spoločnosti Dun&Bradstreet.



"V počte zaniknutých firiem likvidáciou výrazne vedie Bratislava a okolie, kde takouto formou skončila takmer polovica spoločností (753), s veľkým odstupom za hlavným mestom nasledovalo okolie Banskej Bystrice, kde evidujeme aktuálne 156 zlikvidovaných subjektov. Najmenej ich pritom evidujeme v Prešovskom kraji (77)," spresnila analytička Dun&Bradstreet Petra Štěpánová. Najviac firiem však bolo zlikvidovaných v roku 2016, kedy takýmto spôsobom len za jeden kalendárny rok skončilo 1539 spoločností.



Najčastejšie zanikali tie spoločnosti, ktoré na slovenskom trhu pôsobili najkratšie. Do likvidácie vstúpilo až 122 firiem, ktoré boli staré maximálne jeden rok, 117 tých, ktoré podnikali dva roky a 105 takých, ktoré pôsobili v biznise o rok viac. "Z našich štatistík usudzujeme, že dôvodom môže byť nedostatok kapitálu a príležitostí počas koronakrízy," dodáva Štěpánová. Likvidácia firmy je pritom v porovnaní so založením náročný, drahý a zdĺhavý proces. Od roku 2019 bola priemerná dĺžka likvidácie desať mesiacov.