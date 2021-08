ANALÝZA: Od začiatku pandémie zanikla takmer tisícka maloobchodov

Bratislava 15. augusta (TASR) - Podnikatelia v oblasti maloobchodu zažili od začiatku koronakrízy jedno z najťažších období vo svojej existencii. Prevádzky, okrem tých, ktoré zabezpečovali nevyhnutné životné potreby, boli v dôsledku nariadení vlády zatvorené, čo sa prejavilo aj na ich ekonomickej situácii. Od začiatku roka 2020 až do súčasnosti zaniklo na Slovensku 923 maloobchodných firiem, vyplýva z analýzy poradenskej spoločnosti Dun&Bradstreet.



Na Slovensku aktuálne podniká v maloobchode celkovo 29.706 podnikateľských subjektov (akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným), pričom od roku 2018 je badať postupný pokles. Dôvodom je podľa poradenskej spoločnosti aj koronakríza. „Od tohto obdobia klesol počet firiem o 553, pričom množstvo zaniknutých prevádzok vysoko prekračuje množstvo novozaložených v jednotlivých rokoch. V roku 2020 zaniklo 623 prevádzok, tento rok už 300,“ uviedla analytička Dun&Bradstreet Petra Štěpánová.



Maloobchod má za sebou extrémne komplikované obdobie. Väčšiu šancu na prežitie a pokračovanie v podnikaní mali podľa analytičky obchodníci s dobrým finančným zázemím a tí, ktorí sa dokázali rýchlejšie adaptovať na nové podmienky, napríklad rozbehom online predaja. „No tie prevádzky, ktoré boli závislé na kontaktnom predaji, čelili obrovským problémom,“ zdôraznila Štěpánová. Dodala, že aj keď vlani podnikatelia otvorili 435 prevádzok a tento rok 192, počet zrušených je neustále rádovo vyšší.



Opačná situácia je pri podnikateľoch - fyzických osobách, ktoré podnikajú v oblasti maloobchodu. Ich počet podľa analytičky kontinuálne rastie. Kým v roku 2018 podnikalo v tomto sektore 48.410 osôb, v súčasnosti je to o 5 % viac, dovedna 50.585. „Rokmi sa dokonca zvyšuje aj počet novozaložených maloobchodných oprávnení, pri ktorých nie je povinnosť zápisu do obchodného registra, pričom počet rušených oprávnení je výrazne nižší,“ ozrejmila Štěpánová. V tomto roku pritom začalo v tomto sektore podnikať 3044 podnikateľov - fyzických osôb, biznis opustilo 1992. Rok predtým bola situácia podobná – podnikanie rozbehlo 5116 fyzických osoby, ukončilo ho 4367.