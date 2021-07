Analýza: Od začiatku roka pribudlo 2999 firiem ohrozených krachom

Bratislava 19. júla (TASR) – Na Slovensku vzrástol za prvých päť mesiacov tohto roka počet firiem ohrozených krachom o 2999. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je to však o 44 podnikov menej, vyplýva z aktuálnej analýzy spoločnosti Dun & Bradstreet, ktorá sa zaoberá riadením rizík obchodných spoločností, poskytovaním dát a analytických riešení. Najviac ohrozených firiem evidujú v Bratislave, v Komárne a Košiciach.



„Do kategórie ohrozených firiem patria tie, ktoré vyhlásili konkurz, začali konkurzné či reštrukturalizačné konanie, nachádzajú sa v dočasnej ochrane pred veriteľmi či v likvidácii. Na Slovensku za celý minulý rok sa podľa našich analýz v tejto kategórii ocitlo 7440 subjektov a ohrozených zamestnancov v dotknutých podnikoch bolo rekordne veľa, až 27.607. Z tohto hľadiska považujeme rok 2020 za najkritickejší,“ uviedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Dodala, že v tomto roku narástol počet ohrozených spoločností o 2999 subjektov, pričom v nich pracuje spolu 11.973 ľudí, ktorí do budúcna nemajú isté svoje zamestnanie.



Podľa aktuálnych údajov je najviac ohrozených firiem, a to 191, v Bratislave, V Komárne evidujú 59 takýchto firiem a v Košiciach 56. Nasledujú Žilina so 44 firmami a Banská Bystrica, kde je 35 ekonomicky problémových spoločností. Najväčšie percentuálne medziročné prírastky zaznamenali Piešťany a Snina, kde šesť ohrozených firiem znamená medziročný nárast o 500 %. Naopak, najlepšie sa darilo spoločnostiam v Hlohovci a Kežmarku, kde sa počet ohrozených firiem vynuloval. Pozitívna situácia nastala aj pri mestskej časti Bratislava II, kde poklesol počet ohrozených subjektov o 80 %, z 226 podnikov v roku 2020 na 53 v tomto roku.