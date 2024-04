Analýza: Odborníci predpovedajú stavebníctvu jeden z najhorších rokov

Bratislava 6. apríla (TASR) - Stavebníctvo v stredoeurópskom regióne zažíva ťažké časy a predpokladá sa, že ho čaká jeden z najhorších rokov. Na stavebníctvo negatívne vplývajú vysoké úrokové sadzby, po období vysokej inflácie je oslabený aj dopyt po renováciách či rekonštrukciách. Medziročne stúpol i počet insolvencií, pričom ich vrchol sa v stavebníctve očakáva až v druhej polovici tohto roka. Vyplýva to z analýzy poisťovacej spoločnosti Coface.



"Dá sa povedať, že s malými odchýlkami je vývoj v celom stredoeurópskom regióne podobný. Zdieľame v ňom s rôznou intenzitou hlavné negatívne vplyvy na stavebný sektor, ktorými sú najmä vysoké úrokové sadzby, ktoré nútia veľkých investorov prehodnocovať a odkladať projekty a zároveň znižujú dostupnosť hypoték," priblížil vedúci oddelenia upisovania rizík spoločnosti Coface pre Slovenskú republiku a Česko Martin Procházka.



Odborník upozornil, že slovenské stavebníctvo vlani zaznamenalo síce mierny rast, no dynamika bola najnižšia od roku 2009. V závere minulého roka sa stavebná produkcia prepadla medziročne až o 12 %. Negatívny vplyv na produkciu v stavebníctve mali okrem iného aj vysoké ceny materiálov v dôsledku drahých energií či nepriaznivé počasie koncom roka.



Lepšie časy podľa Procházku nečakajú stavebníctvo ani v tomto roku, očakáva sa totiž, že tento rok bude pre stavebníctvo v regióne jeden z najhorších. "Ide o odvetvie s veľkou zotrvačnosťou a v minulom roku došlo k poklesu počtu vydaných stavebných povolení. Konkrétne v slovenskom stavebníctve sa očakáva pokles približne o 1,5 %," upozornil.



Podľa odborníka pozitívne je, že vysoké ceny energií pominuli, čo otvára priestor pre korekciu cien stavebných materiálov. Najneskôr v polovici roka sa očakáva aj začiatok cyklu uvoľňovania menovej politiky Európskou centrálnou bankou (ECB), čo podľa Procházku zlacní financovanie. Pozitívny vplyv v stavebnom sektore sa však očakáva až v budúcom roku.



Stavebníctvo patrí k jednému z najrizikovejších odvetví aj pri platobnej morálke. Procházka upozornil, že počet insolvencií medziročne mierne vzrástol, pričom najmä v posledných mesiacoch bol pomerne vysoký. "Žiaľ, ešte nie sme na konci cesty a vrchol počtu insolvencií v stavebnom sektore očakávame až v druhej polovici tohto roka, ako to, žiaľ, zvyčajne býva, keď sa odvetviu začne blýskať na lepšie časy," doplnil.