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Analýza: Odkladanie zavedenia eFakturácie prináša riziko
Ďalšie straty môžu hroziť pre vyťažené IT kapacity pri riešeniach na poslednú chvíľu alebo pre výber neovereného partnera.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Pri odkladaní zavádzania eFakturácie je pre firmy najväčším rizikom operatívne zlyhanie fakturačného cyklu, nie pokuta od finančnej správy. Ďalšie straty môžu hroziť pre vyťažené IT kapacity pri riešeniach na poslednú chvíľu alebo pre výber neovereného partnera. Vyplýva to z analýzy medzinárodného softvérového dodávateľa Comarch na základe skúseností z nábehu eFakturácie vo viacerých krajinách sveta.
„Ak faktúra nie je vystavená alebo doručená predpísaným spôsobom, môže to spôsobiť problémy s jej spracovaním, schvaľovaním a následnou úhradou. Pre podnik tak vzniká riziko oneskorených platieb a narušenia peňažných tokov (cash flow). Pre stredne veľký podnik znamenajú dva či tri týždne blokovaných faktúr viazaný pracovný kapitál v hodnote, ktorá ďaleko presahuje zákonnú pokutovú sadzbu,“ vysvetlil Adam Beldzik z Comarchu s tým, že v praxi daňové úrady pri prvotných chybách ani pokuty nedávajú.
Spoločnosť upozorňuje, že vo viacerých krajinách, s ktorými slovenské firmy často spolupracujú, sa zavádzajú odlišné systémy. „Poľsko presadzuje centralizovaný systém (KSeF), Nemecko fázuje povinnosť štruktúrovanej eFakturácie postupne v rokoch 2025 až 2028, Maďarsko využíva systém výkazníctva v reálnom čase (RTIR),“ priblížila. Pre nadnárodné firmy preto odporúča využiť jednotnú cloudovú platformu s národnými modulmi.
Slovenským špecifikom podľa spoločnosti je, že zavedenie eFakturácie neodstraňuje daňové výkazy. Kontrolný výkaz DPH zostáva v platnosti súbežne až do júla 2030, keď dôjde k zosúladeniu s celoeurópskou smernicou. Keďže daňový úrad získa údaje z faktúr v reálnom čase, dokáže ich automatizovane porovnávať s mesačným kontrolným výkazom. Prípadné rozdiely medzi údajmi môžu byť automatizovane identifikované a následne viesť k výzvam na vysvetlenie nezrovnalostí alebo k daňovej kontrole. Spoločnosť preto odporúča automatizovať odsúhlasovanie dát medzi eFakturáciou a kontrolným výkazom ešte pred odoslaním daňovým orgánom.
„Ak faktúra nie je vystavená alebo doručená predpísaným spôsobom, môže to spôsobiť problémy s jej spracovaním, schvaľovaním a následnou úhradou. Pre podnik tak vzniká riziko oneskorených platieb a narušenia peňažných tokov (cash flow). Pre stredne veľký podnik znamenajú dva či tri týždne blokovaných faktúr viazaný pracovný kapitál v hodnote, ktorá ďaleko presahuje zákonnú pokutovú sadzbu,“ vysvetlil Adam Beldzik z Comarchu s tým, že v praxi daňové úrady pri prvotných chybách ani pokuty nedávajú.
Spoločnosť upozorňuje, že vo viacerých krajinách, s ktorými slovenské firmy často spolupracujú, sa zavádzajú odlišné systémy. „Poľsko presadzuje centralizovaný systém (KSeF), Nemecko fázuje povinnosť štruktúrovanej eFakturácie postupne v rokoch 2025 až 2028, Maďarsko využíva systém výkazníctva v reálnom čase (RTIR),“ priblížila. Pre nadnárodné firmy preto odporúča využiť jednotnú cloudovú platformu s národnými modulmi.
Slovenským špecifikom podľa spoločnosti je, že zavedenie eFakturácie neodstraňuje daňové výkazy. Kontrolný výkaz DPH zostáva v platnosti súbežne až do júla 2030, keď dôjde k zosúladeniu s celoeurópskou smernicou. Keďže daňový úrad získa údaje z faktúr v reálnom čase, dokáže ich automatizovane porovnávať s mesačným kontrolným výkazom. Prípadné rozdiely medzi údajmi môžu byť automatizovane identifikované a následne viesť k výzvam na vysvetlenie nezrovnalostí alebo k daňovej kontrole. Spoločnosť preto odporúča automatizovať odsúhlasovanie dát medzi eFakturáciou a kontrolným výkazom ešte pred odoslaním daňovým orgánom.