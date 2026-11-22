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Analýza: Ojazdené autá sa na Slovensku predajú rýchlejšie než v Česku
Priemerná cena ojazdeného auta na Slovensku dosiahla 12.300 eur, čo je približne o 4 % (507 eur) menej než v Česku, kde to priemerne vychádza na 12.807 eur.
Autor TASR
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Bratislava 22. novembra (TASR) - Predaj ojazdeného osobného auta trval na Slovensku za prvé tri štvrťroky tohto roka v priemere 55 dní, čo je o 19 dní menej ako v Českej republike (74 dní). Ojazdené vozidlá na slovenskom trhu boli zároveň v priemere o 4 % lacnejšie, mierne mladšie, no na tachometri vykazovali o 5000 kilometrov vyšší nájazd. Vyplýva to z porovnania analýz spoločnosti Cebia za január až september 2026.
Priemerná cena ojazdeného auta na Slovensku dosiahla 12.300 eur, čo je približne o 4 % (507 eur) menej než v Česku, kde to priemerne vychádza na 12.807 eur.
Priemerný vek predávaných vozidiel na Slovensku bol 9,72 roka, v Česku 9,82 roka. Slovenské autá však mali vyšší udávaný nájazd (147.000 kilometrov oproti 142.000 kilometrom v Česku), hoci medziročne priemerný stav tachometra klesol v oboch krajinách - na Slovensku o 7000 kilometrov a v Česku o 3000 kilometrov.
Individuálny dovoz ojazdených áut na Slovensko vzrástol za deväť mesiacov medziročne o 0,99 % na 43.530 vozidiel, kým v Česku stúpol o 8,7 % na 120.957 áut.
Desať najpredávanejších modelov tvorilo na Slovensku 26,11 % a v Česku 32,13 % trhu. V oboch krajinách viedla Škoda Octavia - na Slovensku (6,71 %) pred Superbom (3,06 %) a Volkswagenom Golf (2,93 %), v Česku (9,50 %) pred Fabiou (4,79 %) a Superbom (3,78 %). Zatiaľ čo v slovenskej prvej desiatke mali Škoda a Volkswagen sedem priečok (doplnených modelmi Kia Ceed, Hyundai i30 a Kia Sportage), v Česku obsadili až deväť miest (spolu s Hyundaiom i30).
Na slovenskom trhu naďalej dominovali naftové autá (51,15 % oproti 40,25 % benzínových), hoci ich podiel medziročne klesol o 4,87 percentuálneho bodu. V Česku viedol benzín (47,66 %) pred naftou (44,16 %). Hybridy vrátane plug-in hybridov mali vyšší podiel na Slovensku (4,18 % oproti 3,15 %), kým elektromobily mali silnejšie zastúpenie v Česku (3,74 % oproti 3,09 %).
Oba trhy spája riziko zatajenia predchádzajúcich havárií a poškodení. V českej inzercii sa ako nehavarovaných ponúkalo až 99,40 % vozidiel, čo podľa spoločnosti Cebia nezodpovedá skutočnosti. Pri kúpe ojazdeného auta na Slovensku aj v Česku preto odporúča vopred preveriť jeho históriu i fyzický stav.
Priemerná cena ojazdeného auta na Slovensku dosiahla 12.300 eur, čo je približne o 4 % (507 eur) menej než v Česku, kde to priemerne vychádza na 12.807 eur.
Priemerný vek predávaných vozidiel na Slovensku bol 9,72 roka, v Česku 9,82 roka. Slovenské autá však mali vyšší udávaný nájazd (147.000 kilometrov oproti 142.000 kilometrom v Česku), hoci medziročne priemerný stav tachometra klesol v oboch krajinách - na Slovensku o 7000 kilometrov a v Česku o 3000 kilometrov.
Individuálny dovoz ojazdených áut na Slovensko vzrástol za deväť mesiacov medziročne o 0,99 % na 43.530 vozidiel, kým v Česku stúpol o 8,7 % na 120.957 áut.
Desať najpredávanejších modelov tvorilo na Slovensku 26,11 % a v Česku 32,13 % trhu. V oboch krajinách viedla Škoda Octavia - na Slovensku (6,71 %) pred Superbom (3,06 %) a Volkswagenom Golf (2,93 %), v Česku (9,50 %) pred Fabiou (4,79 %) a Superbom (3,78 %). Zatiaľ čo v slovenskej prvej desiatke mali Škoda a Volkswagen sedem priečok (doplnených modelmi Kia Ceed, Hyundai i30 a Kia Sportage), v Česku obsadili až deväť miest (spolu s Hyundaiom i30).
Na slovenskom trhu naďalej dominovali naftové autá (51,15 % oproti 40,25 % benzínových), hoci ich podiel medziročne klesol o 4,87 percentuálneho bodu. V Česku viedol benzín (47,66 %) pred naftou (44,16 %). Hybridy vrátane plug-in hybridov mali vyšší podiel na Slovensku (4,18 % oproti 3,15 %), kým elektromobily mali silnejšie zastúpenie v Česku (3,74 % oproti 3,09 %).
Oba trhy spája riziko zatajenia predchádzajúcich havárií a poškodení. V českej inzercii sa ako nehavarovaných ponúkalo až 99,40 % vozidiel, čo podľa spoločnosti Cebia nezodpovedá skutočnosti. Pri kúpe ojazdeného auta na Slovensku aj v Česku preto odporúča vopred preveriť jeho históriu i fyzický stav.