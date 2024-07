Analýza: Olympijské hry by mali zvýšiť HDP Francúzska o 10 miliárd eur

Bratislava 26. júla (TASR) - Letné olympijské hry, ktoré sa začínajú v piatok v Paríži, by mali zvýšiť hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska o 10 miliárd eur, rekordný by mal byť aj prílev turistov. Podujatie prinesie aj rôzne ekonomické benefity v oblasti cestovného ruchu či dopravy. Vyplýva to z aktuálnej analýzy poisťovne Allianz.



"Očakáva sa, že Paríž 2024 zvýši HDP Francúzska o 10 miliárd eur, pričom len cestovný ruch prispeje sumou 1,8 miliardy eur. Prílev turistov, ktorý by mal v roku 2024 dosiahnuť rekordných 95,2 milióna, výrazne prospeje sektoru hotelierstva, gastroslužieb a dopravy," uviedla spoločnosť.



Dodala, že hry, navyše, vygenerujú 8,3 miliardy eur prostredníctvom výdavkov na infraštruktúru a organizáciu vrátane investícií do verejných a súkromných projektov. Podujatie podľa nej tiež ponúka miestnym malým a stredným podnikom šancu získať zaujímavé zákazky, čím sa oživí aj regionálna ekonomika. "Napríklad 25.000 malým a stredným podnikom, ktoré sú pripravené participovať na hrách, sú sľúbené zákazky v hodnote najmenej dvoch miliárd eur," priblížila poisťovňa.



Okrem hospodárskeho rastu sa podujatie snaží aj o udržateľnosť. Cieľom je podľa poisťovne znížiť uhlíkovú stopu hier o viac ako polovicu, približne na 1,6 milióna ton emisií oxidu uhličitého (CO2). V porovnaní s olympijskými hrami, ktoré sa konali v Londýne v roku 2012 a v Riu v roku 2016, ide o zlepšenie až o 1,9 milióna ton CO2. Tento cieľ sa organizátorom hier v Paríži darí napĺňať aj vďaka obnoviteľným zdrojom energie či ekologickým riešeniam, ako je podzemný vodný chladiaci systém.