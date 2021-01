Analýza: Pandémia osekávala aj predvianočné tržby obchodníkov

Bratislava 7. januára (TASR) - Pandémia 'osekávala' v novembri 2020 aj predvianočné tržby slovenských obchodníkov. Uviedol to v komentári k novembrovým tržbám zverejneným Štatistickým úradom (ŠÚ) SR Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



"Podľa údajov Štatistického úradu SR sa v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom tržby v slovenskom maloobchode znížili o 2,0 %. V medziročnom porovnaní sa tak po 4 mesiacoch rastu opäť vrátili do červených čísel, keď klesli o 0,4 %," priblížil.



K poklesu tržieb podľa neho prispel v novembri najmä nepotravinový segment, pravdepodobne aj pod vplyvom skromnejších vianočných výdavkov, avšak tržby klesli a dynamika ich medziročného rastu sa výraznejšie spomalila aj obchodníkom v potravinovom segmente. "Zdá sa, že slovenské domácnosti sa tento rok vo vianočných nákupoch uskromnili," spresnil.



Výrazný pokles tržieb podľa Koršňáka zaznamenali najmä "stánkari" na trhoviskách, a to v medzimesačnom i medziročnom porovnaní, keď ich okrem iného ovplyvnili aj zrušené vianočné trhy (medziročne tu boli tržby nižšie o tretinu). Na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov tento pokles už netlmili ani rastúce tržby v internetových obchodoch. Tie sa po piatich mesiacoch medzimesačného rastu v novembri už ďalej nezvyšovali.



"Dá sa očakávať, že pandémia aj v decembri ovplyvní tržby slovenských obchodníkov – prispeje k ich poklesu i k ešte výraznejšiemu presunu z kamenných do internetových predajní, keď predvianočné nákupy na poslednú chvíľu zasiahlo aj povinné uzatvorenie väčšiny nepotravinových prevádzok maloobchodu. Pandémia a nižšia spotrebiteľská dôvera by mala brzdiť spotrebu aj v úvode budúceho roka," myslí si analytik.



Dodal, že stabilné zotavenie tržieb maloobchodu na úrovne spred pandémie, teda marca minulého roka, tak očakávame najskôr až v druhej polovici roka, a to aj napriek tomu, že prepad tržieb maloobchodu pomáhajú aspoň čiastočne zmierňovať kompenzačné opatrenia, ktoré majú za cieľ zmierniť nárast nezamestnanosti.



Podľa Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company, decembrové aj januárové tržby poznačia zatvorené obchody aj medzi sviatkami či po sviatkoch. Niektorí zákazníci využijú e-shopy, mnohí ale kúpu tovaru odložia na neskôr, keď budú kamenné obchody opäť otvorené. "Zatiaľ sa zároveň ukazuje, že e-shopy či výdajné 'okienko' nedokážu nahradiť tradičné kontaktné nakupovanie v kamenných prevádzkach," doplnila Sadovská.