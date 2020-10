Pandémia ovplyvňuje počet živnostníkov, pokles je najmä v stavebníctve

Bratislava 20. októbra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu ovplyvňuje aj počty živnostníkov. Za prvých sedem mesiacov tohto roka zrušilo svoje živnostenské podnikanie 28.248 Slovákov. Najviac pritom ubudlo živností v sektore stavebníctva a finančno-sprostredkovateľskej oblasti. Vyplýva to z aktuálnych dát poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá pravidelne analyzuje štatistiky o vzniknutých a zaniknutých živnostenských oprávneniach.



"Počty aktívnych podnikateľov sa znižujú. V tomto roku je to však najmä z dôvodu krízy spojenej so šírením pandémie nového koronavírusu. Na jar tohto roka sme predpovedali, že v letných mesiacoch sa dôsledky pandémie budú odzrkadľovať markantnejšie, a to sa aj stalo. Len za obdobie mesiacov jún a júl zatvorilo živnosť 10.000 Slovákov. Keďže nie je aktuálne vidieť, že by sa situácia s pandémiou zlepšovala, očakávame, že do konca roka mesačné prírastky ešte porastú," uviedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.



Databázy Bisnode ukazujú, že na konci júla tohto roka bolo aktívnych až 463.911 podnikateľov, ktorí pracujú v rôznych právnych formách ako fyzické osoby. Oproti minulému roku, keď na Slovensku zrušilo svoje podnikanie rekordných 53.000 ľudí a pôsobilo tu viac ako 462.000 živnostníkov, to predstavuje menší nárast. Avšak v porovnaní s ostatnými predchádzajúcimi rokmi, keď sa počet živností šplhal k počtu 480.000, je to výrazný pokles.



Najvyšší úbytok živnostenských oprávnení je vidieť v sektoroch stavebníctva a kovovýroby. Len v kategórii zemné práce ukončilo za prvých sedem mesiacov tohto roka podnikanie 2966 fyzických osôb, teda desatina zo všetkých zrušených živností od januára 2020. Takmer 2100 oprávnení zrušili živnostníci podnikajúci v kategórii ostatné stavebné kompletizačné práce, viac ako 2000 zrušených živností analytici zaregistrovali v činnosti poisťovacích agentov a maklérov. V kategórii výroba ostatných kovových výrobkov ukončilo živnosť 1601 podnikateľov a v oblasti maloobchodu to bolo 1079 živnostníkov. "V drvivej väčšine sledovaných oblastí je vidieť výrazný nárast ukončených podnikaní práve v letných mesiacoch, keď sa aj očakávali najväčšie dosahy na pracujúcich a podnikateľov," uzavrela Štěpánová.