Analýza: Covid-19 počet firiem v cestovnom ruchu príliš nezmenil

Bratislava 7. júna (TASR) – I keď mal cestovný ruch posledné dva roky pre pandémiu nového koronavírusu náročné obdobie, spojené s poklesom tržieb pre uzatvorenie či obmedzenie činnosti, v počte firiem, ktoré podnikajú v tomto sektore, pandémia veľké zmeny nespôsobila. Ich počet je porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi, dokonca o niečo vyšší, vyplýva z analýzy nadnárodnej spoločnosti Dun&Bradstreet.



Kým v roku 2017 na Slovensku pôsobilo cez 1800 fyzických a právnických osôb, ktoré podnikajú v oblasti cestovných agentúr, cestovných kancelárií a v oblasti ostatných rezervačných a súvisiacich činnostiach, aktuálne je ich počet o necelé dve stovky vyšší. Na slovenskom trhu v cestovnom ruchu pôsobí dovedna 1924 subjektov, z toho 756 fyzických osôb – podnikateľov a 1168 právnických osôb.



"Celkový počet subjektov narástol od roku 2021 o 14 subjektov, oproti roku 2020 zas poklesol o 18. Z toho vyplýva, že na trhu v počte fyzických a právnických osôb nedošlo k výrazným pohybom. Z toho sa dá usudzovať, že pandémia najviac zasiahla ich finančnú situáciu, nie existenčnú," upozornila analytička Dun&Bradstreet Petra Štěpánová.



Počet akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným, ktoré podnikajú v cestovnom ruchu, sa medzi rokmi 2020 až dodnes znížil, a to z 1173 na súčasných 1168. Z analýzy zároveň vyplýva, že kým pred dvoma rokmi 50 nových subjektov vzniklo, tento rok pribudlo nových subjektov len deväť. "Trend prírastku nových spoločností sa výrazne spomalil. Zároveň však treba podotknúť, že spomalenie nastalo aj pri ukončovaní subjektov. Kým v roku 2020 zaniklo 14 firiem, rok na to 60 a tento rok podnikanie ukončili len dve spoločnosti," priblížila Štěpánová.



Rovnaký trend platí aj pri fyzických osobách – podnikateľoch podnikajúcich v cestovnom ruchu. Tých je podľa analýzy aktuálne na Slovensku 756. Tento rok zaniklo deväť subjektov, kým vlani až 69 a rok predtým 42. Zároveň na trh pribudlo 20 nových živnostníkov, no v minulom roku to bolo 37 a v roku 2020 38 živnostníkov.