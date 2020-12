Analýza: Pätina podnikateľov stále nepodala daňové priznanie

Bratislava 15. decembra (TASR) – Slovenskí podnikatelia si mohli odložiť podanie daňového priznania za rok 2019 pre pandémiu nového koronavírusu až do konca októbra tohto roka. Aj napriek tomu, že uplynul viac ako mesiac od tejto lehoty, do polovice decembra tak neurobila až pätina firiem. Vyplýva to z dát poradenskej spoločnosti Bisnode.



"Kým pár týždňov pred koncom lehoty na odovzdanie daňového priznania z príjmov za rok 2019 si túto svoju povinnosť nesplnila takmer polovica podnikateľov, do dnešného dňa (15. 12.) tak neurobilo až 23 percent spoločností podnikajúcich na Slovensku," uviedla analytička Bisnode Petra Štěpánová. Ide celkovo o 2010 akciových spoločností, čo predstavuje 26,6 % týchto firiem a 64.090 spoločností s ručením obmedzeným, čo je 22,7 % z celkového počtu eseročiek na Slovensku.



Najviac, až 27 % firiem, je z Bratislavského kraja, nasleduje Nitriansky kraj s 25-percentným zastúpením a v Trnavskom kraji si svoje povinnosti nesplnilo 23 % podnikateľov. Naopak, najpoctivejší podnikatelia, ktorí si svoju povinnosť splnili, sídlia podľa Štěpánovej v Trenčianskom a Žilinskom kraji, v ktorých nepodalo daňové priznania zhodne po 15 % podnikateľov.



Najväčší pomer spoločností, ktoré neodovzdali svoje daňové priznanie do konca októbra 2020, pochádza z oblasti Činnosti trustov, fondov a ostatných finančných subjektov, a to 86 %, Sprostredkovania obchodu a veľkoobchodného zastúpenia s nábytkom a železiarskym tovarom s podielom 65 % a Maloobchodu s nábytkom, svietidlami a ostatnými výrobkami pre domácnosť, kde nepodalo priznanie 51 % firiem.