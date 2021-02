Analýza: Pečivo a vajcia zdražejú, dôvodom je pandémia koronavírusu

Bratislava 27. februára (TASR) - Slovenskí spotrebitelia si v najbližších týždňoch priplatia za pekárenské výrobky a vajcia. Dôvodom je pretrvávajúca pandémia nového koronavírusu a vtáčia chrípka. Uviedla to v analýze Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.



Náklady na výrobu chleba, rožkov a iných pekárenských výrobkov na slovenských pultoch podľa nej zvyšujú aj svetové ceny pšenice. Po náraste exportných ciel na pšenicu zo strany Ruska "vyskočila" jej cena na svetových trhoch nad 240 USD za tonu.



"Už začiatkom tohto roka sme mohli sledovať postupný nárast cien potravín, najmä základných, ako sú práve pekárenské výrobky. Ich cena medzimesačne vzrástla o takmer 1 %. Aktuálne je v medziročnom porovnaní cena chleba vyššia o viac ako päť centov," povedala Buchláková.



Cena pečiva na slovenských pultoch podľa jej slov ďalej porastie aj pre následky pandémie nového koronavírusu. Pekárom sa totiž zvyšovali náklady na protipandemické opatrenia bez kompenzácie zo strany štátu. Slovenskí výrobcovia pečiva a pekárenských výrobkov podľa Buchlákovej ohlasujú otváranie dodávateľských zmlúv s obchodnými reťazcami a zvyšovanie odbytových cien.



Podobná situácia so zvyšovaním ceny je podľa nej aj pri vajciach, medziročne ich cena vzrástla o takmer 6 %. "Aktuálne možno kúpiť balenie 10 vajíčok za 1,47 eura. Na cenu tlačí v súčasnosti vtáčia chrípka, ktorá sa objavila vo viacerých európskych krajinách, najmä v Poľsku. Strata nosníc zasiahla farmárov, ktorí zároveň zápasia s ekonomickými dôsledkami pandémie nového koronavírusu. Nedostatok vajíčok na trhu by mohol zvýšiť ich cenu v najbližších týždňoch na úroveň nad 1,55 eura," doplnila Buchláková.



"Podľa odhadov Svetového ekonomického fóra by sa mala znížiť produkcia pšenice v tomto roku, čo zvýši jej cenu v nasledujúcich mesiacoch o viac ako tretinu. Nižšia produkcia sa podpíše pod objem obilia na trhu v druhom polroku, čo by znamenalo udržanie vysokých cien aj po zbere novej úrody," informovala analytička.



"Očakávame, že v prípade pečiva a vajec môže zaúradovať ešte akciové obdobie pred Veľkou nocou, čo by mohlo utlmiť zvyšovanie ceny. Zároveň tu už nemáme efekt výrazného predzásobovania, to aj napriek príchodu druhej vlny koronavírusu. Ešte pred rokom práve predzásobovanie tlačilo na vyššie ceny v obchodoch. Slováci sa však počas prvej vlny presvedčili, že slovenskí obchodníci na vzniknutú situáciu reagujú zvyšovaním zásob základných trvanlivých potravín. Zvýšený dopyt preto neohrozil dostupnosť jednotlivých výrobkov. Pokiaľ v niektorom obchode nie je krátkodobo nejaký druh tovaru, je to tým, že väčšina obchodov nemá vlastné sklady, ale sú zásobované priebežnými rozvozmi z centrálnych skladov," dodala Buchláková.



(1 EUR = 1,2225 USD)