ANALÝZA: Plány na exekúcie majetku konateľov podnikatelia odmietajú
Podnikatelia namietajú, že štát už má v súčasnosti dostatok možností, ako dane vymáhať, len ich dostatočne nevyužíva.
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Zavedenie automatickej exekúcie na majetok konateľov či majiteľov firiem v prípade daňových nedoplatkov by bolo neprimerané, spôsobilo by právnu neistotu a poškodilo meno Slovenska u investorov. Uviedli to pre TASR viaceré zamestnávateľské organizácie. Opatrenie avizovalo ešte na jeseň Ministerstvo financií SR ako jeden z možných bodov boja proti daňovým nedoplatkom a podľa podnikateľov na ňom aj naďalej pracuje. Aktuálne zverejnená novela zákona o dani z pridanej hodnoty ho neobsahuje.
„Ministerstvo financií, finančné riaditeľstvo prišlo s informáciou, že nedokázali vymôcť niekoľko miliárd eur a ako návrh riešenia prichádzajú s tým, že prinesú revolučný návrh, že v prípade, ak právnická osoba nezaplatí daň, tak priamo bez ďalšieho bude možné viesť exekúciu na konateľa, spoločníka, konečného užívateľa výhod,“ informoval v utorok (13. 1.) na tlačovej konferencii Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR jeho viceprezident Richard Hollý. Rezort financií podľa neho argumentuje podobnými riešeniami v niektorých štátoch západnej Európy.
Podnikatelia vnímajú úsilie rezortu financií zlepšiť výber daní ako legitímny cieľ, no automatické exekúcie bez individuálneho posúdenia možného porušenia zákona odmietajú. „Prípadné zavedenie exekúcií na konateľov a spoločníkov musí byť nastavené veľmi citlivo, striktne viazané na preukázané úmyselné porušenie povinností, a nesmie postihovať poctivé firmy v situáciách, ktoré nevedeli objektívne ovplyvniť,“ upozornil podpredseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Miloslav Karaffa. Jednou z takých situácií je podľa neho napríklad druhotná platobná neschopnosť firmy.
Podobný názor má aj generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz. Akýkoľvek zásah voči fyzickej osobe musí podľa neho mať oporu v individuálnom správnom alebo súdnom konaní, v ktorom sa preukáže jej konkrétna zodpovednosť a prípadné zavinenie. Viesť exekúciu bez takéhoto konania, bez možnosti obhajoby a následného súdneho preskúmania považuje Lasz za zásah do princípov právneho štátu. Návrh by sa podľa neho mal navyše vzťahovať aj na staršie daňové pohľadávky, teda zavádza prvok priamej retroaktivity, ktorý je v rozpore s Ústavou SR.
Možné zavedenie exekúcií na štatutárov a majiteľov firiem by podľa zamestnávateľov vážne poškodilo obraz Slovenska u prípadných investorov. „Jednou z prvých vecí, ktoré si investori zisťujú, je rozsah osobnej zodpovednosti v krajine, kde chcú podnikať. Zavedenie možnosti priamej exekúcie na majetok konateľov alebo spoločníkov len preto, že firma nezaplatí daň, by bolo silným odstrašujúcim signálom pre nové investície na Slovensku,“ upozornil Lasz.
Podnikatelia namietajú, že štát už má v súčasnosti dostatok možností, ako dane vymáhať, len ich dostatočne nevyužíva. Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Miriam Filová si myslí, že štát by sa mal zamerať na zlepšenie fungovania existujúcich mechanizmov a na vytváranie stabilného, predvídateľného, ale aj motivujúceho podnikateľského prostredia, ktoré bude investorov priťahovať, nie odrádzať.
Ďalší podpredseda SOPK Július Kostolný upozornil, že ide iba o zámer, no návrh na novelizáciu daňového poriadku zatiaľ v konkrétnom znení neexistuje. Doterajšie skúsenosti v medzinárodnom meradle ale podľa neho ukazujú, že výber daní je najlepší v krajinách, kde výška daní a odvodov pre podnikateľskú sféru je primeraná, kde nadmerné zaťaženie nedusí podnikateľov.
