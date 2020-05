Počas koronakrízy stúpli podozrivé transakcie pri nákupe v e-shopoch

Bratislava 26. mája (TASR) - Počas koronakrízy dvojnásobne stúpli podozrivé transakcie pri nakupovaní v e-shopoch. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Home Credit (HC).



Počas pandémie podľa HC stúpol nákup tovaru v e-shopoch, s tým však aj počet podvodov v online priestore. Podozrivých transakcií bolo v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška až dvojnásobne viac. Pre obmedzenia ľudia cez internet nakupovali v uplynulom období prakticky všetko. Nákup online je síce bezpečnejší z hľadiska prenosu nového koronavírusu, no na druhej strane so sebou prináša viacero nástrah. Podvodníci v online priestore sa zameriavajú prevažne na neskúsených zákazníkov, ktorí sú zraniteľnejší.



Podľa analýzy sa objavili podvodníci, ktorí zneužívajú situáciu a ponúkajú dodanie nedostatkového tovaru, ako napríklad dezinfekčné prostriedky alebo rúška. Ľudia si objednajú tovar a zaplatia zaň, no buď ho nikdy nedostanú alebo až po veľmi dlhej dobe, ktorá je v rozpore s obchodnými podmienkami.



Ďalším úskalím nákupu na internete je podľa HC uloženie údajov z platobnej alebo kreditnej karty priamo v danom e-shope, ktorý však nemá svoje stránky dostatočne chránené pred napadnutím hekerov. Hrozí tak, že sa k citlivým údajom o platobnej karte dostanú nepovolané osoby a kartu následne zneužijú.



Nebezpečný, obzvlášť pre nových nakupujúcich na internete, je tzv. phishing. Zákazník dostane e-mail, ktorý vyzerá, ako keby prišiel od daného e-shopu a žiada ho o prihlásenie, pretože údajne prišlo k chybe a potrebuje si potvrdiť jeho údaje. On v dobrej viere zadá meno a heslo a ak pri predchádzajúcom nákupe v e-shope uložil svoje údaje z platobnej alebo kreditnej karty, podvodník sa k nim ľahko dostane a kartu môže zneužiť.



"Ak sa stane, že zaplatíte prostredníctvom podvodného e-shopu, stanete sa obeťou zneužitia alebo phishingu, máte možnosť takéto podvodné transakcie reklamovať u svojho vydavateľa karty," uviedla Linda Bilal, hovorkyňa spoločnosti Home Credit pre Slovensko a Českú republiku. Zoznam rizikových e-shopov je dostupný na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.



"Zákazníkom radíme, aby nakupovali len v overeným e-shopoch, čítali si recenzie a dali na odporúčania známych," priblížila hovorkyňa Home Creditu.



Najbezpečnejšie sú teda platby v európskych e-shopoch, u ktorých vďaka zabezpečeniu technológiou 3D Secure zákazník potvrdí každú transakciu v mobilnej aplikácii alebo cez SMS. Ak táto ochrana chýba, neznamená to hneď, že ide o podvodný e-shop, nemá však plné zabezpečenie a je tak ľahšie zneužiteľný.



Ďalším odporúčaním je podľa HC nikdy neukladať platobné údaje o platobnej karte priamo do e-shopu. Radšej číslo karty, jej expiráciu a CVC kód treba vždy poctivo vypísať znovu, aj pri pravidelných nákupoch. Svoje nebezpečné špecifiká majú aj nákupy mobilom, a to cez aplikácie daného e-shopu, tam je totiž skoro nemožné neuvádzať údaje o karte.



Home Credit Slovakia, založená v roku 1999, je poskytovateľom spotrebiteľského financovania na Slovensku. Ponúka širokú škálu úverových produktov - pôžičky na mieste predaja, auto úvery, hotovostné pôžičky, kreditné karty, revolvingové pôžičky a spojenie pôžičiek.