Analýza: Počas krízy sú Slováci opatrnejší a finančne sa chránia

Bratislava 6. apríla (TASR) – V posledných rokoch stúpa na Slovensku objem vkladov aj predpísané životné poistné. Finanční sprostredkovatelia za posledný rok hlásia výrazne vyšší záujem o životné poistenie a prvýkrát za uplynulé roky pri nových zmluvách zásadnejšie rastú aj poistné sumy. "Naďalej však platí, že podceňovanie rizika a formálne poisťovanie s čo najnižším poistným zostáva pre Slovensko typické. Hlavným kritériom výberu životného poistenia na Slovensku je naďalej cena," tvrdí finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.



Podľa neho opatrnosť, ktorú priniesla finančná kríza v rokoch 2009-2011, sa po šiestich rokoch vytratila a Slováci prestali riešiť životné poistenie. Po dlhých rokoch predpis neživotného poistenia v domácich poisťovniach predbehol životné poistenie. "Minulý rok prišla opäť po rokoch ďalšia kríza. V porovnaní s tou finančnou spred desaťročia priniesla so sebou síce menší dopad na rast nezamestnanosti, no efekt pandémie nového koronavírusu mal vplyv predovšetkým na zdravie ľudí. Stačilo úvodných niekoľko týždňov pandémie a záujem o životné poistenie narástol," pokračuje Búlik.



Ľudia si podľa analytika uvedomili, že dlhodobý výpadok z práce pre chorobu a vážne následky ich môžu postihnúť kedykoľvek a bez poistenia sa nedokážu finančne chrániť. "Paradoxne predbežné čísla za minulý rok tento trend nepotvrdzujú. Medziročne kleslo predpísané ročné poistné v životnom poistení o 4,35 %. Skúsenosti ukazujú, že jedným z pravdepodobných dôvodov bol konkurenčný boj a z neho vyplývajúce mierne zníženie ceny poistení. K tomu sa pridalo využitie maximálnych zliav a z toho plynúca ponuka nižšej ceny zo strany finančných sprostredkovateľov, ktorí takto často postupujú v snahe motivovať klienta na prerobenie existujúcej zmluvy," vysvetľuje.



Slováci všeobecne pri poistných zmluvách neradi pristupujú k ich revízii. Analytik uvádza, že je za tým sčasti nezáujem, pretože sa klienti uspokoja so samotným pocitom, že majú uzavretú zmluvu a sčasti obava, že by mohli uzavrieť nevýhodnejšiu zmluvu, ako mali doteraz. "Táto obava je úplne zbytočná. Požiadavky na poistnú ochranu sa v priebehu rokov menia. Mnohé poisťovne existujúcim klientom ponúkajú rovnaké výhody ako tým, ktorí si životné poistenie uzatvoria v dnešnej dobe," hovorí.



Jedným z problémov Slovákov je podľa riaditeľky odboru marketingu spoločnosti Marty Kľocovej snaha ušetriť. "Časť klientov si v snahe ušetriť vyberá menej rizík, ako by reálne potrebovali mať zabezpečených. Toto je však typický prípad šetrenia na nesprávnom mieste. Ak je optimálna poistná ochrana a k tomu prislúchajúce poistné nezlučiteľné s finančnými možnosťami klienta, je potrebné sa s finančným sprostredkovateľom poradiť o tom, kde a ako robiť kompromisy," dodáva. Ďalším nedostatkom prístupu je podceňovanie invalidity ako rizika, či to, že mnoho ľudí má životné poistenie nastavené nedostatočne.